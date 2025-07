Chelsea arrasa PSG e é o campeão do Mundial de Clubes

O Chelsea é o grande campeão do Mundial de Clubes da Fifa de 2025. Na tarde deste domingo, 13/7, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, diante do PSG, na final da competição, fez um primeiro tempo perfeito. Afinal, abriu três gols de vantagem, tentos de Palmer (dois) e do brasileiro João Pedro (em passe de Palmer). Na etapa final, administrou a grande diferença. Mas viu o goleiro Sánchez fazer grandes defesas, assim como o arqueiro Donnarumma, que também evitou derrota ainda maior para o atual campeão da Champions. No fim, 3 a 0 diante do maior público do Mundial: 81.118.

Com este título, o Chelsea pode manter um status que muito orgulha os seus torcedores. Afinal, é a única agremiação do mundo que ganhou todos os campeonatos possíveis que pode disputar.

Baile do Chelsea no primeiro tempo

O Chelsea começou bem superior ao PSG, que pela primeira vez no Mundial se viu em apuros. Com João Pedro caindo pelas pontas e puxando a marcação, os Blues atacavam com perigo e, por muito pouco, não marcaram. Após jogada sensacional, com troca de passes envolvente, João Pedro deu de calcanhar para Palmer chutar da entrada da área. Tirou tinta da trave — deu até a impressão de que a bola tinha entrado. Porém, o PSG se reencontrou em campo. Aos 15, Doué teve tudo para marcar, mas preferiu rolar para Hakimi finalizar. Porém, Cucurella apareceu na hora H e cortou. Aos 17, Doué arriscou de fora da área e obrigou Sánchez a fazer uma grande defesa, salvando o Chelsea.

Contudo, esses dois lances pareceram despertar ainda mais o time inglês, que seguia taticamente impecável. Um lance mostrou claramente o “mapa da mina”: o lado esquerdo da defesa parisiense, com o lateral Nuno Mendes e o zagueiro brasileiro Beraldo. Aos 21, o goleiro Sánchez deu chutão que encontrou Gusto pela direita. Ele avançou com liberdade, fez o que quis com Nuno Mendes, entrou na área e tentou o chute, bloqueado por Beraldo. Mas a bola sobrou novamente para Gusto, que rolou para Palmer bater firme e abrir o placar. Aos 29, Palmer recebeu, passou por Vitinha e chutou no canto, 2 a o. Gol quase repeteco do primeiro.

Golaço de João Pedro! Alô, Alô, Ancelotti

PSG estava incrédulo. Doué sumido, Kvaratskhelia nem tocava na bola. E lá atrás, erros seguiam. Aos 42, Palmer achou João Pedro livre na área. O brasileiro dominou e, com muita categoria, deu uma cavadinha para encobrir Donnarumma. Chelsea 3 a 0. O ex-Fluminense, contratado pelos Blues junto ao Brighton por R$ 411 milhões poucos dias antes do Mundial, marcou seu terceiro gol em três jogos. Alô, alô, Ancelotti!

Blues administram a vantagem

O PSG voltou pressionando, tentando reverter a desvantagem. Assim, criou duas grandes oportunidades: a primeira em chute à queima-roupa de Dembélé dentro da pequena área, e a segunda em uma finalização de Vitinha de fora da área — ambas pararam em defesas espetaculares do goleiro Sánchez. Com o passar do tempo, o ritmo parisiense diminuiu, e o Chelsea passou a aproveitar os espaços. Delap, que entrou aos 21 no lugar de João Pedro teve duas grandes chances: na primeira, exigiu uma defesa difícil de Donnarumma. Na segunda, após uma falha de Beraldo, finalizou cara a cara, mas o goleiro italiano brilhou novamente e salvou o PSG mais uma vez.

No fim, um lance curioso. João Neves agarrou a cabeleira de Cucurella. O VAR chamou o árbitro e expulsou o português do PSG. Fim de partida, Chelsea campeão, mas com confusão entre jogadores e comissão técnica do PSG, com direito ao técnico Luis Enrique quase agredir o brasileiro João Pedro.

As campanhas

O PSG chegou invicto à final, tendo sofrido apenas uma derrota — para o Botafogo. No entanto, chegou na decisão atropelou os demais adversários: venceu o Seattle Sounders por 2 a 0 e aplicou goleadas de 4 a 0 sobre o Atlético de Madrid, Inter Miami e Real Madrid. Chegou como favorito para enfrentar o Chelsea, que também vinha forte, com apenas uma derrota — um 3 a 1 para o Flamengo. O time inglês, porém, mostrava força: goleou o LAFC por 2 a 0, venceu o Espérance por 3 a 0, o Benfica por 4 a 1, e eliminou os brasileiros Palmeiras (2 a 1) e Fluminense (3 a 1). E neste domingo, dobrou o campeão da Champions.

Trump, Ancelotti e vips

O jogo contou com a presença do presidente americano Donald Trump, além de vários astros aposentados do futebol, como os brasileiros Kaká e Felipe Melo, nomes de eseportes amareicanos (Russel Wilson, da NFL) e de Hollywood (como o cienasta SpikeLee). Além deles, o treinador da Seleção Brasileira, o italiano Carlo Ancelotti.

CHELSEA 3X0 PARIS SAINT-GERMAIN

Mundial de Clubes 2025 – Final

Data-Hora: 13/07/2025, 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey (EUA)

Público: 81.118

Gols: Palmer, 21’/1ºT (1-0); Palmer, 29’/1ºT (2-0); João Pedro, 42’/2ºT (3-0)

CHELSEA: Sanchez; Gusto, Chalobah, Colwill e Cucurella; Enzo Fernández (Andrey, 14’/2ºT), Caicedo, Reece James (Dewsbury-Hall, 31’/2ºT) e Palmer; Pedro Neto (Nkunku, 31’/2ºT) e João Pedro (Delap, 21’/2ºT). Técnico: Enzo Maresca

PSG: Donnarumma; Hakimi (Zaire-Emery, 28’/2ºT), Marquinhos, Lucas Beraldo e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz (Mayulu, 28’/2ºT); Dembèlè, Doué (Gonçalo Ramos, 28’/2ºT) e Kvaratskhelia (Barcola, 13’/2ºT). Técnico: Luis Enrique

Árbitro: Alireza Faghani (IRN)

Assistentes: Anton Shchetinin (AUS) e Ashley Beecham (AUS)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Cartões amarelos: Gusto, Caicedo, Pedro Neto, Colwill (CHE)

Cartões vermelhos: João Neves (PSG, 40’/2ºT)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.