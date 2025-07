Câmara registra agressão de Luis Enrique, do PSG, em João Pedro, do Chelsea; veja

Técnico Luis Enrique, do PSG, agride João Pedro, do Chelsea, com tapa - (crédito: Foto: Reprodução)

O Mundial de Clubes da Fifa se despediu com cenas lamentáveis após o convincente triunfo do Chelsea sobre o PSG, por 3 a 0, na decisão deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Isso porque o brasileiro João Pedro acabou agredido fisicamente pelo técnico Luis Enrique durante a celebração do título inglês.

Registros audiovisuais identificaram, instantes após o apito final, Luis Enrique acertando um tapa no rosto de João Pedro durante a comemoração do atacante. Além do técnico, o goleiro Donnarumma também partiu em direção ao brasileiro e o empurrou. As ações, evidentemente, provocaram uma confusão generalizada envolvendo atletas e membros das comissões.

Outros jogadores tentaram intervir, mas a confusão só cessou com a ação da segurança do estádio. O técnico Enzo Maresca, por exemplo, precisou correr até o gramado para retirar seus atletas da confusão e encerrar os atritos.

????: Luis Enrique tries to grab Joao Pedro’s neck and then pushes him in the face ???? pic.twitter.com/8utmsEIjxk — Dean (@DeanCFC_) July 13, 2025

Clima tenso

O clima hostil dentro de campo se intensificou após o apito final, mas já pairava sobre o ambiente bem antes. Ainda durante o jogo, alguns jogadores do PSG demonstraram irritação com a postura dos adversários. No segundo tempo, por exemplo, o mesmo João Pedro discutiu com Lucas Beraldo após um lance de reclamação por pênalti.

Pouco depois, o volante João Neves, que já havia protagonizado uma cena descontrolada anteriormente, puxou o cabelo de Cucurella fora da disputa de bola. O jogador acabou punido com cartão vermelho após revisão do VAR e deixou o campo na etapa final.

Protagonismo de João Pedro

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, João Pedro teve papel determinante na campanha inglesa. Ele estreou nas quartas de final contra o Palmeiras, marcou dois gols na semifinal diante do Fluminense e balançou as redes mais uma vez na final contra o PSG.

O brasileiro recebeu assistência de Palmer para carimbar, de cavadinha, a vitória inglesa ainda aos 42 minutos do primeiro tempo.

Domínio em campo e título do Chelsea

Os Blues entraram em campo com postura dominante desde o apito inicial, sem dar muitas chances aos adversários. Palmer abriu o placar aos 21 minutos com uma finalização colocada. O segundo gol saiu apenas oito minutos depois, com jogada parecida: o camisa 10 passou por Vitinha e Beraldo antes de marcar novamente. Por fim, o gol de João Pedro.

O PSG até tentou esboçar uma reação na etapa final, mas parou nas defesas de Sánchez e em erros de finalização. A equipe francesa terminou o Mundial com apenas duas derrotas — uma para o Botafogo, na fase de grupos, e neste domingo para os ingleses. Aliás, os franceses só tinham sofrido um gol até a decisão de hoje.

Repercussão da confusão

A agressão a João Pedro repercutiu nas redes sociais e provocou indignação entre torcedores e especialistas. Imagens do momento em que Luis Enrique atinge o atacante viralizaram rapidamente, gerando questionamentos sobre possíveis sanções ao técnico do PSG. A FIFA ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.

