Marquinhos cita fator determinante para derrota do PSG diante do Chelsea no Mundial

Marquinhos explica derrota do PSG para o Chelsea na final do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Divulgação/PSG)

O zagueiro Marquinhos ficou responsável por conceder a primeira entrevista do PSG após o vice-campeonato do Mundial de Clubes para o Chelsea. Capitão do time parisiense, o defensor reconheceu o domínio adversário e apontou a eficácia dos ingleses como fator determinante para o triunfo por 3 a 0 sobre os parisienses na tarde deste domingo (13), nos EUA.

“O Chelsea foi efetivo. Souberam trabalhar bem os espaços, aproveitar nossas falhas e efetividade numa final é tudo. Fizeram três gols no primeiro tempo e isso mudou totalmente a história. Simplesmente jogaram melhor do que a gente e conseguiram melhores resultados no ataque do que a gente”, disse em entrevista à CazéTV.

Contudo, apesar da frustração com o vice-campeonato, Marquinhos não poupou elogios ao desempenho do PSG na temporada. O time encerrou o ciclo 2024/25 com os títulos da Liga dos Campeões, do Campeonato Francês e da Copa da França, alcançando feitos inéditos na história recente do clube.

“Nem sempre só se faz bom trabalho quando vence. Estou orgulhoso do time. O que fizemos nessa temporada, pouca gente fez antes em 13 anos. Eu nunca tinha vivido tantos e disputado tantos títulos. Queríamos esse título hoje, mas isso não apaga nada do belo trabalho que fizemos na temporada”.

Domínio inglês e início arrasador

O Chelsea aproveitou o primeiro tempo para definir o confronto com autoridade. A equipe inglesa marcou os três gols antes do intervalo, com dois de Cole Palmer e um de João Pedro. Além de se mostrar superior fisicamente, o time inglês explorou bem as fragilidades defensivas do time parisiense e controlou a partida desde os minutos iniciais.

A contundência ofensiva e a solidez tática construíram uma vitória maiúscula sobre o campeão europeu. O placar refletiu o desempenho coletivo eficiente e a preparação estratégica dos ingleses, que conquistaram pela primeira vez o novo formato do Mundial de Clubes da Fifa.

Legado de Marquinhos no PSG

Com 32 anos e 13 temporadas no clube, Marquinhos já conquistou 10 títulos do Campeonato Francês e 8 da Copa da França, além da inédita Liga dos Campeões, levantada nesta temporada. A liderança do zagueiro brasileiro reforça sua relevância histórica no clube, que chegou à final do Mundial embalado por uma das melhores campanhas da sua trajetória.

A derrota não apagou o orgulho do camisa 5 com o grupo que lidera. O defensor deixou claro que o trabalho desenvolvido no ciclo merece reconhecimento, mesmo sem o desfecho desejado na final.

