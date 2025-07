Vice-campeão, Giovanni Vianna celebra Brasília na SLS: "Chegou para ficar"

Atelta olímpico em Paris, Giovanni ficou a um décimo do título no DF - (crédito: Arthur Ribeiro/CB/D.A. Press)

O skate brasileiro deu um espetáculo de alto nível na decisão do masculino da SLS Brasília, neste domingo (13/7), na arena montada na Esplanada dos Ministérios. Campeão com 27.1 (somatório das notas de 9.4, 9.2 e 8.5), Felipe Gustavo superou por apenas um décimo os 27.0 (9.4, 8.9 e 8.7) de Giovanni Vianna. O paulista de 24 anos, atleta olímpico nos Jogos de Paris, também foi ovacionado pelo público local e caiu nas graças da galera.

Um dos primeiros a comemorar com o vencedor da etapa, Giovanni não escondeu a felicidade pela festa do skate no coração do país e deixou claro que espera um repeteco do torneio na capital federal.

"Na real acho que demorou pra ter alguma coisa desse nível em Brasília. A cidade sempre foi uma capital do skate, tem vários skatistas muito monstros que saíram daqui, então demorou, mas chegou. Foi bom demais estar aqui, é um dos lugares que sempre gostei de andar, principalmente na rua. Tem o Felipe, caras que eram referência desde quando eu comecei no skate. É maravilhoso o que está acontecendo aqui, um evento lindo que já era para ter acontecido antes. Espero que o skate tenha chegado para ficar por aqui", contou ao Correio.

Em cima de um shape desde os dois anos de idade, Giovanni se inspirou no pai, o ex-skatista Valcir Vianna, para dar as primeiras manobras. O exemplo do atleta, cuja família veio de Santo André para apoiá-lo no DF, serve de motivação para que mais pais e mães proporcionem o apoio necessário para o surgimento de novos talentos na modalidade.

"Falo para todo mundo que nunca imaginei que isso aconteceria. O que eu fazia com o Giovanni, de levar ele para as competições e incentivar, era um amor de pai e filho pelo esporte. Tudo que a gente fazia era por amor e chegou até esse ponto, tanto que não nos preocupamos se ele vai ganhar, o importante é a felicidade. Aos outros pais, tem que apoiar, porque o skate é um esporte que requer muito treino, então os jovens precisam desse apoio. O skate vai muito além das pistas, também é família", compartilhou Valcir.