Maresca diz que Chelsea venceu ‘nos primeiros 10 minutos’ e enaltece João Pedro

Enzo Maresca celebrou de forma expressiva — não é para menos — a conquista inédita do Chelsea na versão expandida do Mundial de Clubes da Fifa. Após chegar à equipe londrina em meio a incertezas sobre o planejamento interno, o italiano tornou-se o primeiro técnico campeão do novo modelo, com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o PSG, nos EUA.

O italiano comandou uma das atuações mais consistentes de toda competição, haja visto que emplacou três gols em um PSG que só havia sofrido um gol até a decisão. A conquista do Mundial veio após outro desempenho louvável dos Blues na conquista da Conference League, encerrando, portanto, a temporada com dois troféus.

“Ganhamos o jogo nos primeiros dez minutos. Nesse período que ditamos o ritmo que queríamos impor e foi fantástico”, afirmou o comandante em entrevista à DAZN pouco depois do apito final.



Na sequência, já em coletiva à imprensa, o treinador reforçou essa avaliação e acrescentou detalhes táticos que contribuíram para a vitória. Ele explicou a decisão de posicionar Cole Palmer mais aberto, justamente onde acreditava haver espaço para explorar a defesa do PSG.

“Colocamos Palmer em uma zona onde haveria mais liberdade para atacar. Fizemos isso muito bem. A equipe estabeleceu a intenção de ganhar o torneio logo de cara”, destacou Maresca também ao canal SporTV.

Maresca ainda valorizou o desempenho coletivo da equipe e a dedicação dos jogadores ao longo da campanha. O técnico, que se envolveu em uma ‘polêmica’ às vésperas da semifinal contra o Fluminense, também parabenizou os adversários brasileiros que cruzaram seu caminho no torneio.

“Quero felicitar todas as equipes do Brasil. Todas estiveram muito bem”, comentou. Os Blues só não enfrentaram o Botafogo entre os representantes nacionais, mas perderam para o Flamengo e superaram a dupla Palmeiras e Fluminense.

Peso de João Pedro para o Chelsea

O treinador concedeu coletiva ao lado de João Pedro e fez questão de enaltecer a rápida adaptação do atacante. O brasileiro chegou ao clube no meio do Mundial de Clubes, no fim de junho, em negociação junto ao Brighton, por R$ 415 milhões. Ele balançou as redes em três partidas consecutivas e teve papel crucial na conquista do título.

“Agora que eu ia falar mal, ele está aqui (risos). Ele sabe que antes de chegar eu falei com um treinador que trabalhou com ele, o De Zerbi (no Brighton). Me falou muito bem dele. Nós precisamos de jogadores com muita qualidade, porque não tem muito espaço. E ele tem o que é necessário”, disse.

PSG superado e pressão respondida

Além da vitória expressiva, o título serviu como resposta às críticas que o técnico enfrentou desde sua chegada. Enzo Maresca assumiu o clube em um momento conturbado dentro e fora de campo, com alta cobrança pelo investimento feito — mais de R$ 1 bilhão em contratações.

Aliás, mais de 80 mil torcedores acompanharam a decisão em Nova Jersey, consolidando o sucesso do novo modelo de torneio defendido pela Fifa.

Com o título conquistado no domingo, os blues chegaram ao segundo troféu mundial — o primeiro havia sido em 2021. A vitória sobre o PSG aumentou para 39 o número de conquistas da Europa em disputas mundiais, enquanto a América do Sul permanece com 26. O último triunfo sul-americano sobre um europeu em finais ocorreu em 2012, quando o Corinthians venceu os próprios ingleses.

Próximos passos e projeções

O elenco iniciou as comemorações ainda nos Estados Unidos antes de entrar em recesso. Maresca, que reconheceu estar empolgado com o título, afirmou estar ainda mais animado com o período de férias que se inicia para o grupo. O mercado segue aberto, e movimentações são esperadas durante a janela de transferências do meio do ano.

