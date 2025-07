Palmer cita descrença no Chelsea antes de final contra o PSG: ‘Ninguém acreditava’

Cole Palmer liderou o Chelsea na vitória por 3 a 0 sobre o Paris Saint-Germain na final do Mundial de Clubes, disputada na tarde deste domingo (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O meia inglês marcou dois gols, deu assistência para o tento de João Pedro e ainda terminou como craque da partida e da competição. Após o apito final, ele comemorou a atuação impecável da equipe e destacou a superação diante das dúvidas externas.

“Um grande sentimento, é ainda melhor porque ninguém acreditava na gente antes do jogo. A gente sabia que se tratava de um jogo muito difícil. Contra um time grande. Mas estamos felizes com o que fizemos”, disse em entrevista ainda em campo à CazéTV.

O craque encerra a temporada como símbolo da nova geração que se afirma com protagonismo e confiança. A frieza nas decisões e a liderança técnica consolidam seu nome como peça-chave no elenco londrino.

Protagonismo em decisões

Antes de protagonizar o título inédito, Palmer já havia brilhado em outra conquista recente. Ele contribuiu com duas assistências na decisão da Conference League, no fim de maio, na vitória por 4 a 1 sobre o Betis — que consolidou a vaga londrina no Mundial. Aos 22 anos, ele se mostrou confortável com em momentos de alta pressão: “Gosto de jogar finais”, declarou.

Desde que chegou ao clube londrino, em janeiro de 2023, Palmer participou diretamente de oito gols em sete decisões. Ele acumula 96 partidas pelo Chelsea, com desempenho crescente e papel determinante em momentos decisivos.

Reconhecimento ao trabalho coletivo

O camisa 10 também fez questão de elogiar o técnico Enzo Maresca e de valorizar o processo de crescimento da equipe ao longo da temporada. “Maresca está construindo algo especial, algo importante. É um time jovem. Tivemos muito trabalho durante a temporada, acho que estamos indo na direção certa”, analisou.

Com a conquista, o clube inglês tornou-se o primeiro campeão do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa, que reuniu 32 equipes em disputa quadrienal.

Chelsea reforça domínio europeu

Na final, Palmer marcou aos 22 e aos 30 minutos, com chutes semelhantes de esquerda no canto do goleiro Donnarumma. Ele completou a tarde de gala com uma assistência aos 43′ para João Pedro completar o placar, com gol de cobertura. O Chelsea controlou o jogo desde os primeiros minutos, impôs ritmo agressivo e aproveitou com frieza as falhas do PSG.

A vitória, aliás, reforçou a hegemonia europeia na história da competição. Com o título, os clubes do continente somam 39 conquistas contra 26 da América do Sul. A última vitória de um sul-americano sobre um europeu ocorreu em 2012, quando o Corinthians derrotou justamente o Chelsea.

Além da conquista esportiva, os ingleses faturaram cerca de US$ 115 milhões (R$ 641 milhões) em premiações acumuladas na campanha. O clube, que já tinha vencido o Mundial em 2021, agora amplia seu histórico de títulos internacionais e fortalece seu projeto sob o comando de Maresca.

