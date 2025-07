Corinthians sofre gol no final e perde para o Bragantino

O Corinthians voltou na pausa do Mundial de Clubes com uma derrota dentro de casa. Na noite deste domingo (13), o Timão saiu atrás na primeira etapa, correu atrás do empate depois do intervalo, mas sofreu o gol do revés no último lance do jogo e chegou ao quinto jogo sem vencer no Brasileirão.

Com o resultado, o Timão ficou na décima primeira colocação, com 16 pontos, enquanto o Massa Bruta se aproximou do líder Flamengo e está no terceiro lugar, com 26 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians viaja até Fortaleza para encarar o Ceará, na próxima quarta-feira (16). Já o Bragantino recebe o São Paulo, no mesmo dia, no Cícero de Souza Marques.

Bragantino sai na frente com pênalti polêmico

A partida começou com os visitantes aparecendo mais no campo de ataque. Na primeira oportunidade, John John cobrou falta na área e Eduardo Sasha deu uma casquinha na bola, que ficou nas mãos de Hugo Souza. O Bragantino teve outra chance com Pitta, que tabelou com Sasha, mas chutou fraco, facilitando o trabalho do goleiro. O Corinthians só conseguiu assustar depois dos 20 minutos, quando Matheus Bidu recebeu na entrada da área e arriscou para a defesa de Lucão.

Na base da pressão no campo de ataque, o Bragantino chegou ao primeiro gol. Depois de recuperação de bola, Vinicinho se chocou com Cacá. O árbitro não marcou nada em campo, mas, após revisão do VAR, assinalou o pênalti, com muito protesto dos jogadores do Timão. Na cobrança, Sasha tirou Hugo da bola e abriu o marcador.

Atrás no placar, o Corinthians partiu para o ataque e teve boas oportunidades antes do intervalo. Na primeira, Romero invadiu a área pela esquerda e chutou, com desvio, na rede pelo lado de fora. Depois, Cacá subiu mais alto que todo mundo após cruzamento na área e cabeceou para a defesa de Lucão. Na última, José Martínez recebeu na área e finalizou firme para outra boa defesa do goleiro do Bragantino.

Confusão no intervalo

Na saída para os vestiários, muita confusão. Após uma reclamação de agressão em cima de Gustavo Henrique, os jogadores das duas equipes discutiram no túnel, principalmente entre o zagueiro alvinegro e Thiago Borbas. Além disso, Dorival Júnior e Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, pressionaram o trio de arbitragem por conta da marcação do pênalti.

Corinthians chega ao empate, mas não consegue a virada

O Corinthians seguiu pressionando na volta do intervalo. Na primeira oportunidade, Romero recebeu cruzamento na pequena área, mas pegou errado na bola e mandou para fora. Porém, na sequência, Memphis cobrou escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, Sant’Anna tirou em cima da linha, mas Cacá estava ligado para aproveitar o rebote e empatar o jogo.

Com o placar empatado, os dois lados tiveram boas oportunidades em bolas paradas. Sant’Anna cobrou falta para o Bragantino e tirou tinta da trave de Hugo Souza. Na sequência, Memphis respondeu na mesma moeda e cobrou falta para boa defesa de Lucão.

Na reta final da partida, o Timão apertou a saída de bola do Bragantino e quase virou o placar. Memphis desarmou Juninho Capixaba e a bola ficou com Garro, que invadiu a área e acertou o travessão. Depois, Romero recebeu lançamento do argentino, tirou a marcação e chutou para outra defesa de Lucão. Apesar da pressão alvinegra, quem chegou a vitória foi o Bragantino. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique acertou o travessão. No rebote, Thiago Borbas ficou com a bola e marcou o gol do triunfo do Massa Bruta.

CORINTHIANS 1 X 2 RB BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data-Hora: 13/7/2025 (domingo), às 19h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

Público presente: 34.211 torcedores

Público pagante: 33.847 torcedores

Renda: R$ 2.356.795,30

Gol: Eduardo Sasha, 30’/1ºT (0-1); Cacá, 7’/2ºT (1-1); Thiago Borbas, 51’/2ºT (1-2)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 43’/2ºT); José Martínez, Raniele (Ryan, 28’/2ºT), André Carrillo (Talles Magno, 28’/2ºT) e Rodrigo Garro; Romero (Gui Negão, 43’/2ºT) e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.

RB BRAGANTINO: Lucão; Agustin Sant’Anna (Nathan Mendes, 36’/2ºT), Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho, 36’/2ºT), Eric Ramires e Jhon Jhon; Vinicinho (Henry Mosquera, 28’/2ºT), Isidro Pitta (Thiago Borbas, 18’/2ºT) e Eduardo Sasha (Lucas Barbosa, 18’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartão Amarelo: Matheuzinho, Ángel Romero, Matheus Bidu, José Martínez e Memphis Depay (SCCP); Vinicinho, Isidro Pitta, Lucão e Thiago Borbas (BRA)

