Veja a premiação dos 32 times que disputaram o Mundial de Clubes

Com o fim do Mundial de Clubes, o Jogada10 mostra quanto cada time ganhou de premiação nesta competição organizada pela Fifa e que, pela primeira vez, contou com 32 participantes. Como campeão, o Chelsea levou a maior bolada: US$ 115,225 milhões, ou R$ 640,87 milhões. Chegou a este total pelo prêmio de participação na fase de grupos, avanços de fase e por vitórias. Assim, termina na frente do PSG, que abocanhou US$ 107,525 milhões (R$ 598 milhões). Contudo, é bom lembrar que este é o valor bruto da premiação. Afinal, como a competição é nos Estados Unidos, é obrigatório que 30% do total pague o imposto de renda. Como exemplo: o Chelsea recebe líquido US$ 80,66 milhões (R$ 448,61 milhões).

Entre os clubes brasileiros, o Fluminense, que chegou na semifinal, levou a maior bolada: R$ 236,85 milhões líquidos, já descontado o imposto. A seguir vem o Palmeiras, que caiu nas quartas. Embolsou R$ 155,12 milhões; e o Flamengo, que chegou até as oitavas, R$ 107,88 milhões. O Botafogo também parou nas oitavas, mas ficou com R$ 103,9 milhões, pois o Fla teve a premiação de um empate a mais. Além disso, o Fogão tem de descontar 5% do total. Afinal, como é SAF, há um imposto no Brasil que ele tem de pagar. Enfim, embolsa pouco menos de R$ 98 milhões.

Veja agora, abaixo, a premiação de todos os times que foram ao Mundial.

Chelsea (campeão)

US$ 115,225 milhões (R$ 640,87 milhões ).

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 80,66 milhões (R$ 448, 61 milhões)

PSG (Vice)

US$ 107,525 milhões (R$ 598 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 75,27 milhões (R$418,60 milhões)

Real Madrid (semifinalista)

US$ 83,225 milhões (R$ 462,89 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 58,26 milhões (324,02 milhões)



Fluminense (semifinalista)

US$ 60,835 milhões (R$ 338,36 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 42,58 milhões (R$ 236,85 milhões)

Top 5 a 20 em premiação no Mundial

Bayern

US$ 58,925 milhões (R$ 327,7 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA): US$ 41,25 milhões (R$ 229,4 milhões)



Borussia Dortmund

US$ 52,725 milhões (R$ 293,25 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 36,93 milhões (R$ 205,45 milhões)

Manchester City

US$ 52,41 milhões (R$ 291,50 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 36,68 milhões (R$ 204,05 milhões)

Palmeiras

US$ 39,835 milhões (R$ 221,6 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 27,88 milhões (R$ 155,12 milhões)

Inter de Milão

US$ 37,2 milhões (R$ 206,9 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 26,04 milhões (R$ 144,26 milhões)



Al Hilal

US$ 34,175 milhões (R$ 190,08 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 23,92 milhões (133,06 milhões)

Benfica

US$ 30,3 milhões (R$ 168,53 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 21,21 milhões (117,97 milhões)

Flamengo

US$ 27,71 milhões (R$ 154,12 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 19,40 milhões (107,88 milhões)

Juventus

US$ 26,9 milhões (R$ 149,62 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA): US$ 18,83 milhões (104,73 milhões)

Botafogo

US$ 26,71 milhões (R$ 148,56 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 18,7 milhões (103,9 milhões)

Atlético de Madrid

US$ 26,4 milhões (R$ 146,83 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 18,48 milhões (R$102,78 milhões)

Porto

US$ 22,1 milhões (R$ 122,92 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 15,47 milhões (R$ 86,04 milhões)

Inter Miami

US$ 21,05 milhões (R$ 117,08 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 14,73 milhões (R$ 81,96 milhões)

Monterrey

US$ 21,05 milhões (R$ 117,08 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 14,73 milhões (R$ 81,96 milhões)

River Plate

US$ 18,21 milhões (R$ 101,28 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 12,74 milhões (R$ 70,9 milhões)

Boca Juniors

US$ 17,21 milhões (R$ 95,72 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA): US$ 12,05 milhões (R$ 67 milhões)

21º ao 32º

RB Salzburg

US$ 16 milhões (R$ 89,9 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 11,2 milhões (R$ 62,93 milhões)

Mamelodi Sundowns

US$ 12,55 milhões (R$ 69,8 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 8,78 milhões (R$ 48,86 milhões)

Al Ahly

US$ 11,55 milhões (R$ 64,24 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 8,01 milhões (44,97 milhões)

Al Ain

US$ 11,55 milhões (R$ 64,24 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 8,01 milhões (44,97 milhões)

Espérance

US$ 11,55 milhões (R$ 64,24 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 8,01 milhões (44,97 milhões)

Los Angeles FC

US$ 10,55 milhões (R$ 58,68 milhões)

Mas pós imposto de 30% (EUA):US$ 7,38 milhões (R$ 39,68 milhões)

Pachuca

US$ 9,55 milhões (R$ 53,12 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ US$ 6,68 milhões (R$ 37,18 milhões)

Seattle Sounders

US$ 9,55 milhões (R$ 53,12 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ US$ 6,68 milhões (R$ 37,18 milhões)

Ulsan

US$ 9,55 milhões (R$ 53,12 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ US$ 6,68 milhões (R$ 37,18 milhões)

Urawa Reds

US$ 9,55 milhões (R$ 53,12 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ US$ 6,68 milhões (R$ 37,18 milhões)

Wydad

US$ 9,55 milhões (R$ 5,13 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ US$ 6,68 milhões (R$ 37,18 milhões)

Auckland

US$ 5,47 milhões (R$ 25,2 milhões)

Mas após imposto de 30% (EUA):US$ 3,82 milhões (R$ 17,64 milhões)

Premiação por fases do Mundial de Clubes 2025

Fase de grupos: US$ 2 milhões (R$ 11,34 milhões) por vitória e US$ 1 milhão (R$ 5,67 milhões) por empate

Oitavas de final: US$ 7,5 milhões (R$ 42,55 milhões)

Quartas de final: US$ 13,125 milhões (R$ 74,46 milhões)

Semifinais: US$ 21 milhões (R$ 119,14 milhões)

Vice-campeão: US$ 30 milhões (R$ 170,20 milhões)

Campeão: US$ 40 milhões (R$ 226,93 milhões)

Cotas por continente

Europa: de US$ 12,81 a US$ 38,19 milhões (R$ 72, 67 a R$ 216,66 milhões)

América do Sul: US$ 15,21 milhões (R$ 86,31 milhões)

Concacaf: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

Ásia: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

África: US$ 9,55 milhões (R$ 54,18 milhões)

Oceania: US$ 3,58 milhões (R$ 20,31 milhões)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.