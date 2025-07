Romero reclama da arbitragem e cobra contundência do Corinthians

Romero perdeu oportunidades na derrota do Timão para o Bragantino - (crédito: Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.)

O Corinthians não teve o retorno esperado no Brasileirão após a pausa para o Mundial de Clubes. Na noite deste domingo (13), o Timão perdeu para o Bragantino por 2 a 1, com gol no último lance, e chegou ao seu quarto jogo sem vitória na competição.

O atacante Ángel Romero, que desperdiçou algumas oportunidades ao longo da partida, ficou na bronca pelo pênalti marcado contra o Timão, ainda na primeira etapa, que desestabilizou a estratégia alvinegra. Entretanto, não deixou de ressaltar que o Corinthians precisa ter mais ímpeto para conseguir o resultado positivo.

“A gente tentou, no começo, controlar o jogo, infelizmente não sei se foi pênalti ou não. Mas vem acontecendo muita coisa reiteradamente contra nós, sempre a mesma pessoa. Mas a gente também não fez o que tinha de fazer, tem que ser mais contundente. A gente vai trabalhar nesses poucos dias para ganhar o jogo em Fortaleza”, destacou em entrevista ao Premiere.

Na busca de voltar a vencer no Brasileirão, o Timão entra em campo na próxima quarta-feira (16), quando encara o Ceará, no Castelão.

