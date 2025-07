Na cola do líder! Kaio Jorge marca hat trick e comanda goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio

Kaio Jorge marca hat trick e lidera goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio, no Mineirão - (crédito: Fotos: Gustavo Martins/ CEC)

O Cruzeiro venceu em noite de Kaio Jorge. A sinergia entre atacante, torcida e clube se fez novamente presente neste domingo (13), no Mineirão, e o camisa 19 chegou a 20 gols pelo clube com o hat trick na vitória por 4 a 1 sobre o Grêmio, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O terceiro triunfo nas últimas cinco rodadas manteve o time celeste na cola do Flamengo, que lidera o campeonato. As equipes somam 27 pontos, mas o Rubro-Negro sobra no saldo de gols: 22 contra 12. Já o Grêmio se mantém com os mesmos 16 pontos e agora figura na 12ª colocação do Brasileirão.

PRIMEIRO TEMPO

O tempo parece não ter passado no calendário celeste. Isso porque o Cruzeiro de Leo Jardim retornou na mesma pegada e tão letal quanto se apresentava antes da parada para o Mundial de Clubes. A Raposa foi impiedosa com o Grêmio na primeira etapa no Mineirão e acumulou chances, enquanto sofreu muito pouco defensivamente.

Os comandados de Leo Jardim deram o tom logo aos quatro minutos de jogo, quando Volpi precisou brilhar em chute de Kaio Jorge. O goleiro ainda fez outras três defesas antes de sofrer o primeiro gol do atacante celeste, aos 24 minutos. Matheus Pereira recebeu do camisa 19 na entrada da pequena área e devolveu para o artilheiro, que dominou no peito e mandou por cima de Tiago Volpi.

Villalba ampliou a vantagem mineira pouco depois, aos 32 minutos. Novamente na jogada, Matheus Pereira cobrou escanteio pela esquerda e, após um bate e rebate, Fabrício Bruno mandou de cabeça para dentro da área. Christian conseguiu tirar de Volpi, e o zagueiro levantou a perna para deixar o dele. O tento passou por análise de VAR, por suspeita de impedimento, mas acabou validado.

SEGUNDO TEMPO

O desempenho que justificou a superioridade no primeiro tempo se fez novamente presente nos minutos iniciais da etapa final. Sem se sustentar na vantagem, a Raposa voltou com fome de mais — Kaio Jorge também. Desta vez, o atacante levou apenas oito minutos para balançar as redes de Tiago Volpi. O nome do jogo, Matheus Pereira, cobrou falta certeira na cabeça do camisa 19, que só teve o trabalho de guardar.

O Grêmio até esboçou uma reação no jogo e passou a causar desconforto nos mandantes. A recompensa chegou aos 18′ dos pés de André, após uma jogada com Edenílson — consagrando a mudança de Mano Menezes. A esperança gremista, porém, não durou muito.

Aos 31 minutos, o hat trick da noite. Kaio Jorge garantiu o direito de pedir música após receber de Lucas Romero na entrada da pequena área e mandar de primeira para dar um gosto de chocolate. Ele deixou o gramado para entrada de Gabigol logo depois.

CRUZEIRO X GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 13ª rodada

Data e horário: 13/7/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 31.668 mil

Renda: R$ 1,8 milhão

CRUZEIRO: Cássio, William (Fagner, 20’/1ºT), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira e Wanderson (Marquinhos, 33’/2ºT); Kaio Jorge (Gabriel, 33’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.

GRÊMIO: Thiago Volpi; Gustavo Martins (Igor Serrote, 0’/2ºT), Kannemann, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Alex Santana e Cristaldo (Edenílson, 14’/2ºT); Alysson (Monsalve, 34’/2ºT), Amuzu (Aravena, 0’/2ºT) e Arezo (André, 14’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos e Andrey Luiz de Freitas

Cartões Amarelos: Kaiki Bruno e Christian (CRU); Kannemann e Alex Santana (GRE)

Cartões Vermelhos: –