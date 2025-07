Dorival exige mais intensidade do Corinthians após derrota e solicita reforços

O Corinthians voltou para o Campeonato Brasileiro com uma derrota dentro de casa. Na noite deste domingo (13), o Timão perdeu para o Bragantino por 2 a 1 e chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitórias na competição, sendo a segunda derrota neste intervalo.

Apesar do resultado e do momento ruim na temporada, o técnico Dorival Júnior apontou que a equipe vem tendo boas atuações nas últimas partidas. Para o treinador, o Corinthians precisa intensificar os trabalhos que já estão sendo realizados para conseguir aproveitar da melhor forma possível as oportunidades criadas ao longo do jogo.

“Se olharmos a maioria dos jogos que tivemos, nós tivemos, no mínimo, 60% de posse de bola. Nós criamos boas oportunidades, tivemos um volume de jogo acentuado, tivemos boas oportunidades, inclusive dentro da área adversária. O gol acabou não saindo, não tem o que justificar, nós temos que continuar trabalhando que é o que estamos fazendo. Insistindo muito com trabalhos de finalizações, de definições, de movimentações, de ataque à última linha adversária. Tudo que nós temos focado, com intensidade, para que possamos encontrar um espaço e um caminho”, destacou.

Busca por reforços

Ao longo da partida, Dorival modificou a equipe quatro vezes, sendo duas já nos minutos finais. O treinador pontuou que estava com três jogadores vindos da base como opções para o ataque e que precisava tomar cuidado para não complicar a situação dos jovens atletas. O comandante alvinegro também comentou sobre a necessidade de buscar reforços no mercado.

“Hoje nós tínhamos três garotos da base para as alterações de ataque. A gente tinha que tomar cuidado, porque o jogo estava muito pesado, muitas dificuldades. De repente, eu tinha que acreditar naqueles jogadores mais maduros, com um pouco mais de entrega e acabou que fomos penalizados no último minuto da partida. As coisas precisam acontecer e nós temos que buscar opções no mercado que nos deem um leque um pouco maior para que possamos ter um grupo cada dia mais forte”, ressaltou.

Problemas no ataque

Para a partida contra o Ceará, na próxima quarta-feira (16), Dorival já sabe que não contará com Yuri Alberto, que segue se recuperando de lesão. Além do atacante, Memphis e Romero estão suspensos e não enfrentam o Vozão. O treinador voltou ao tópico de reforços para o setor, mas afirmou que não pressiona a diretoria a todo o momento e mantém o respeito por aquilo que foi acordado em sua chegada, além de confiar no desenvolvimento do projeto.

“Ainda não teremos o Yuri, não teremos Memphis e não teremos o Romero. Nós temos que encontrar um caminho, temos que trabalhar. Eu volto a falar para vocês que, tudo que eu havia conversado com a diretoria do Corinthians e, principalmente com o Fabinho, no primeiro encontro que tivemos, nós continuamos respeitando. Não fico a todo momento questionando o porquê de uma coisa ou outra ainda não ter acontecido. O importante é que o trabalho está sendo desenvolvido e nós temos que valorizar aqueles que estão tentando encontrar soluções em um processo. Eu tenho certeza que o resultado vão aparecer pelo que a equipe vem apresentando dentro de campo”, enfatizou.

