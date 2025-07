Brasil estreia na Copa América Feminina com vitória sobre a Venezuela

Brasil vence a Venezuela e está em busca do Enea na Copa América - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/ CBF)

Com gol de Amanda Gutierres e Duda Sampaio, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 0, neste domingo (13), em sua estreia na Copa América Feminina de 2025. A partida foi disputada no Estádio Chillogallo, em Quito (EQU). A Rainha Marta foi titular, jogou com a camisa 10 e faixa de capitão, teve atuação apagada e acabou substituída na etapa complementar. A atacante Gio Garbelini foi eleita a melhor em campo.

As comandadas de Arthur Elias, naturalmente, têm 3 pontos e estão em segundo no Grupo B, atrás do Paraguai pelo saldo de gols: 4 a 2. Cada grupo, inclusive, tem cinco times. O Brasil encara ainda a Bolívia (16), Paraguai (22) e Colômbia (25). Os dois melhores de cada lugar avançam para a semifinal. A grande decisão está agendada para o dia 2/8. Vale lembrar que a Venezuela é comandada pelo paulista Ricardo Belli.

Esta é a décima edição da Copa América Feminina, e o Brasil entra como franco favorito, afinal, conquistou oito das nove taças disputadas até aqui.

O Brasil até foi superior e mereceu vencer a Venezuela. No entanto, o time comandado por Arthur Elias não fez grande partida. Assim, errou muitos passes, criou poucas finalizações de perigo efetivo e ficou muito amarrado na marcação venezuelana. Vale lembrar que a Seleção jogou diante de uma altitude de cerca de 2.850 metros, o que pode ter dificultado o toque de bola brasileiro.

Entretanto, a Seleção conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Afinal, aos 31, Isa Haas acionou Gio, que invadiu a área e cruzou na medida para Amanda Gutierres abrir o placar. O cenário da partida repetiu-se no segundo tempo, e o Brasil deu números finais aos 42 minutos do segundo tempo: Angelina cruzou, Gio cabeceou para dentro da área, e Duda Sampaio marcou.

BRASIL X VENEZUELA

Copa América Feminina – 1ª Rodada

Data-Hora: 13/7/2025 (domingo), às 21h (de Brasília)

Local: Estádio Chillogallo, em Quito (EQU)

Gols: Amanda Gutierres, aos 28’/2ºT (1-0) e Duda Sampaio, aos 42’/2ºT (2-0)

BRASIL: Lorena; Antônia, Fê Palermo, Isa Haas e Yasmin (Fátima Dutra, aos 13’/2ºT); Duda Sampaio, Angelina e Marta (Dudinha, aos 28’/2ºT); Gio Garbelini (Ary Borges, aos 45’/2ºT), Amanda Gutierres e Gabi Portilho (Luany, aos 13’/2ºT) Técnico: Arthur Elias

VENEZUELA: Cáceres; Romero, Verónica Herrera, Yenifer Giménez e Carrasco; Daniuska Rodriguez (Viso, aos 25’/2ºT) Dayana Rodriguez e Gabi Garcia; Speckmaier (Guarecuco, aos 25’/2ºT) Castellanos (Altuve, aos 38’/2ºT) e Olivieri (Moreno, aos 38’/2ºT) Técnico: Ricardo Belli

Árbitra: Milagros Arruela (PER)

Auxiliares: Mariana Aquino (PER) e Vera Yupanqui (PER)

Cartões Amarelos: Fê Palermo e Gabi Portilho (BRA)

