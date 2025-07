Juventude x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventude e Sport, os dois últimos colocados do Brasileirão 2025, se enfrentam nesta segunda-feira (14), em partida válida 13ª rodada da competição. Dessa forma, a bola vai rolar às 20h, no Alfredo Jaconi. O Leão é o lanterna, tem só 3 pontos e ainda busca a primeira vitória na competição. Assim, precisa de uma campanha de G4 daqui em diante para não ser rebaixado. Já o Ju também atravessa momento crítico na competição. Afinal, são oito pontos e duas vitórias apenas. Ambos têm 11 jogos.

Onde assistir:

O Premiere transmite a partida

Como chega o Juventude

O Papo contratou cinco jogadores nesta pausa para a Copa do Mundo de Clubes: os atacantes Gabriel Veron e Rafael Bilu, o volante Hudson, o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o meia Lucas Fernandes. No entanto, nenhum deles deve jogar contra o Sport.

Por outro lado, o Juventude perdeu muitos jogadores, começando pelo meia Jean Carlos, que transferiu-se para o Criciúma. Petterson, Kawan, Gabriel, Kelvi, Maurício Garcez, Felipinho, Davi Góes e Vitor Pernambuco tambpem deixaram o time gaúcho.

Como chega o Sport

O Leão não poderá contar com o lateral-direito Hereda, afinal, ele está com incômodo na região do púbis. Além dele, o atacante Pablo, também lesionado, é outra baixa confirmada. Contratados neste meio de ano, o goleiro Gabriel Vasconcelos, o volante Pedro Augusto e o lateral-esquerdo Kévyson estão regularizados e podem jogar.

JUVENTUDE X SPORT

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 14/7/2025 (segunda-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

JUVENTUDE: Gustavo; Reginaldo, Wilker Ángel, Marcos Paulo e Marcelo Hermes; Hudson, Jadson e Mandaca; Batalla, Taliari e Gilberto Técnico: Claudio Tencati

SPORT: Caíque França; Hereda, Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Gonçalo Paciência e Barletta Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

