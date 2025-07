Técnico do Pachuca admite conversas para retorno de John Kennedy ao Fluminense

Fluminense tem negociação avançadas com o Pachuca para antecipar o retorno do atacante John Kennedy - (crédito: Foto: Divulgação/Club Pachuca)

O Fluminense mantém a esperança que conseguirá concretizar o retorno do atacante John Kennedy. Os cariocas progrediram nas tratativas para o jogador revelado em Xerém e responsável pelo gol do título da Libertadores voltar à antiga casa. Inclusive, o jogador não integrou a lista de relacionados do Pachuca para o confronto com o Monterrey.

Mesmo que haja um otimismo para um desfecho positivo nas negociações, ainda será necessário, porém, chegar a um consenso em relação a alguns detalhes antes da confirmação do acerto. Entre elas, como será feito o pagamento da multa pelo Fluminense mediante ao rompimento de contrato.

O clube mexicano tem a preferência pela compra dos direitos do jogador ao fim do empréstimo. Em entrevista coletiva, o treinador do Pachuca, Jaime Lozano, já sinalizou a volta do centroavante ao Tricolor das Laranjeiras.

“John Kennedy estava cogitado para o jogo, mas, após o treinamento, nos foi avisado que ele retornaria a seu clube”, indicou o comandante depois da vitória sobre o Monterrey.

Irregularidade do Pachuca deve permitir volta ao Fluminense

Assim que chegou ao Pachuca, John Kennedy se mostrou decisivo, caindo nas graças da torcida. Mas a mudança no comando técnico mudou o panorama. Pelo escrete mexicano, JK fez 22 jogos, marcou nove gols e deu duas assistências.

Contudo, a equipe mexicana não teve êxito em manter a consistência em suas atuações. Após a eliminação nas quartas de final do Clausura para o América do México, discordâncias internas fizeram o treinador Guillermo Almada pedir demissão. O profissional uruguaio permaneceu na função por três anos e meio.

Em seguida, o time sofreu um declínio de desempenho, e Jaime Lozano assumiu o cargo no início de junho. John Kennedy, neste contexto de crise, perdeu a condição de titular absoluto.

Por sinal, o atacante foi pouco utilizado durante o Mundial de Clubes. O Pachuca contratou Kenedy, outra revelação da base do Fluminense. A propósito, a situação causou o descontentamento dos empresários do centroavante.

