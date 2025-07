Juventude x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Em partida válida 13ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, Juventude e Sport, os dois últimos colocados, se enfrentam nesta segunda-feira (14). Dessa forma, a bola vai rolar às 20h, no Alfredo Jaconi. O Leão é o lanterna, tem só 3 pontos e ainda busca a primeira vitória na competição. Assim, precisa de uma campanha de G4 daqui em diante para não ser rebaixado. Já o Ju também atravessa momento crítico na competição. Afinal, são oito pontos e duas vitórias apenas. Ambos têm 11 jogos.

A Voz do Esporte está atenta a todos os detalhes do tradicionalíssimo “Jogo dos Desesperados”. Assim, a transmissão começa bem cedo, às 18h30, com um trio de craques. Diego Mazur treinou suas cordas vocais para narrar muitos gols em Caxias do Sul. Mas ele não brilhará sozinho. Afinal, Thiago Hugolini, nos comentários, e Will Ferreira, nas reportagens, estão de prontidão para auxiliá-lo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.