Botafogo-SP x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga contra o rebaixamento à Série C do Brasileirão, Botafogo-SP e Volta Redonda se enfrentam nesta segunda-feira (14), pelo complemento da 16ª rodada da Série B. Dessa forma, a bola vai rolar às 21h30, na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

Onde assistir:

Disney + transmite a partida.

Como chega o Botafogo

O Botafogo-SP é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 17 pontos, dois a mais do que o Athletic e do que o Paysandu. O time paulista comemora, assim, o bom momento com o técnico Allan Aal. Após sete jogos, são três vitórias, três empates e uma derrota. Aliás, a Pantera não sofre gols há três jogos. O Botafogo terá, então, o retorno do lateral-direito Jeferson, que cumpriu suspensão no último jogo.

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda encontra-se em em 19º, com 14 pontos. O time ostenta, portanto, a marca negativa de dono do pior ataque da competição, com apenas sete gols. O Voltaço não poderá contar com o atacante MV, suspenso. Dessa forma, Lucas Tocantins é o favorito a ficar com a vaga.

BOTAFOGO-SP x VOLTA REDONDA

16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Data-Hora: 14/7/2025 (domingo), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

BOTAFOGO-SP: Victor Souza; Jeferson, Ericson, Carlão e Gabiel Risso; Gabriel Bispo, Abdulai e Leandro Maciel; Jonathan Café, Alexandre Jesus e Jefferson Nem. Técnico: Allan Aal

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Bruno Barra e Sanchez; André Luiz, Pierre e Raí; Vitinho Lopes, Ítalo e Lucas Tocantins. Técnico: Rogério Corrêa

Árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

