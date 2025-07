Jorginho celebra estreia no Brasil pelo Flamengo no Maracanã: ‘Energia incrível’

Jorginho em ação com a camisa do Flamengo diante do São Paulo - (crédito: Foto: Adriano Fontes/CRF)

O triunfo do Flamengo por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Maracanã, marcou mais um capítulo na carreira de Jorginho. Afinal, o meio-campista, que se mudou para a Itália com 16 anos e se naturalizou, teve, aos 33 anos, a primeira oportunidade de atuar no futebol brasileiro, com direito ao estádio lotado.

“Ah, uma estreia esperada, né? Com muita expectativa, não só por mim, mas pela minha família e amigos. E nesse check-list aí (dos estádios famosos em que jogou), com certeza o Maracanã é muito especial. A energia desse estádio, pelo que eu vi hoje, é algo incrível. Foi muito especial para mim, para minha família e para os meus amigos, que agora vão ter a oportunidade de acompanhar mais de perto”, disse.

Dessa forma, muitos amigos e familiares estiveram no Maracanã no último sábado. Assim, entre eles, estiveram sua esposa Catherine, sua mãe Maria Tereza, sua irmã Fernanda e seu filho Jax, de quatro anos, que entrou em campo com o pai.

“Foi bem diferente. Já na entrada do campo, um montão de crianças. De onde sai tanta criança? (Risos) Um momento especial para mim, e acredito que um momento muito especial para essas crianças, um momento marcante. Foi algo muito bacana”, analisou.

“Acredito que a gente tenha merecido a vitória, controlado grande parte do jogo e criado bastante oportunidade. E agora é continuar trabalhando da maneira que a gente vem fazendo. A importância de cada jogo vai ser muito grande. Merecemos a vitória. Controlamos o primeiro tempo, todo mundo correndo muito, criando oportunidades. No segundo tempo, abriu o jogo lá e cá. Mas, de forma geral, a equipe mereceu a vitória”, completou.

