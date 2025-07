São Paulo tem seu terceiro pior início de Brasileirão na era dos pontos corridos

O São Paulo vive um momento de atenção máxima no Campeonato Brasileiro. Afinal, após 13 rodadas disputadas, o Tricolor soma apenas 12 pontos e registra o terceiro pior desempenho desde 2006, ano em que o torneio passou a ser disputado por 20 clubes no formato atual.

A pontuação atual é só um ponto superior à que o clube tinha no mesmo momento da temporada de 2021, quando terminou o campeonato com sua pior campanha nos pontos corridos. Na ocasião, também sob o comando de Hernán Crespo, o São Paulo foi goleado por 5 a 1 pelo Flamengo na 13ª rodada, no Maracanã. Aliás, o adversário voltou a cruzar o caminho tricolor no último sábado (12/7), vencendo novamente, desta vez por 2 a 0.

Em 2021, já com Rogério Ceni no comando técnico na reta final, o São Paulo escapou do rebaixamento apenas na penúltima rodada, ao vencer o Juventude. Aliás, a campanha encerrou com 48 pontos, inferior aos desempenhos de 2013 e 2017, até então os piores do clube no campeonato.

Contudo, apesar do cenário preocupante, Crespo demonstrou confiança na evolução da equipe. Em entrevista após o revés no Maracanã, o treinador argentino ressaltou que o foco da equipe é outro e prometeu uma retomada.

“Sabemos que temos outro objetivo em relação ao Flamengo, essa é a realidade. Temos que lutar por isso até 21 de dezembro. Se alguém acha que não haverá melhora, nós vamos acelerar esse processo. Eu espero, e pretendo, que o time continue trabalhando sério. Os resultados virão “, disse o treinador argentino.

O São Paulo amarga quatro derrotas consecutivas no Brasileirão e ocupa a parte inferior da tabela. O próximo desafio será nesta quarta-feira (16/7), fora de casa, contra o Red Bull Bragantino, pela 14ª rodada da competição.

Confira os piores inícios do São Paulo desde 2006

2013: 10 pontos

2021: 11 pontos

2025: 12 pontos

2017: 12 pontos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.