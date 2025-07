Arthur sonha com volta à Seleção e aposta em Ancelotti

Lateral-direito do Bayer Leverkusen, o mineiro Arthur reconhece a concorrência pela posição na Seleção Brasileira, ainda mais às vésperas de uma Copa do Mundo e com uma recente troca de treinador: saiu Dorival Júnior e entrou o italiano Carlo Ancelotti. O defensor fala em treinar pesado e até mesmo jogar no ataque para garantir uma vaga no Mundial do ano que vem.

“Na minha formação, já joguei em outras posições, até como atacante, ala esquerdo… Isso agrega muito ao meu futebol. Estou aí para o que for preciso e isso só auxilia no meu crescimento como atleta. Temos ótimos laterais, concorrentes difíceis. Preciso trabalhar duro tecnicamente e fisicamente para me destacar e aproveitar as oportunidades.”, comentou o jovem de 22 anos.

Aliás, Arthur encheu a bola do novo treinador da Seleção, que deixou o Real Madrid para assumir o desafio de tirar o Brasil do incômodo jejum de Copas do Mundo. O lateral-direito destacou que o italiano tem uma mentalidade vitoriosa e que aposta na mescla da juventude e experiência.

“Ele é um treinador multicampeão, com uma mentalidade incrível. Também é um cara que dá muitas oportunidades para jogadores jovens. Vai agregar muito na nossa seleção. Temos muitos jogadores jovens para ele selecionar nesse trabalho. Tenho esse sonho de estar lá, de disputar a Copa do Mundo. A concorrência está muito pesada, mas é trabalhar para me destacar.”, acrescentou Arthur.

O lateral-direito atendeu a equipe do Jogada10 no último dia 5/7, durante a inauguração da Bayer Academy, escolinha do time alemão em São Paulo. Ele esteve ao lado de grandes nomes da história do clube como Paulo Sérgio, Zé Roberto e Zé Elias, além de Mauro Silva, representando a Federação Paulista de Futebol (FPF).

O Bayer tem promovido uma série de ações de marketing no Brasil. No final do ano passado, o Leverkusen fez o “Tour das Taças”, exibindo as três façanhas de 2024: Copa da Alemanha, Campeonato Alemão e Supercopa da Alemanha. O próximo passo é um amistoso com o Flamengo Sub-20, nesta sexta-feira (18), às 15h, na Gávea. O embate faz parte do período de pré-temporada do time no Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 24 de julho.

“Recado para estes jovens: acreditem nos seus sonhos. Vocês estão tendo uma oportunidade única e incrível de participar de um projeto com pessoas que têm histórias incríveis no futebol. São pessoas que vão agregar muito a vocês agora e também no futuro.”, finalizou.

O Bayer Leverkusen não conseguiu repetir na temporada passada a façanha de 2023/2024. O que faltou?

“Acho que em 23/24 tivemos uma campanha histórica. Atualmente, com muitos times bons e preparação física excelente, fica difícil manter o altíssimo nível, mas fizemos uma grande temporada. Fomos vice-campeões alemães e tivemos bons resultados.”

Quais são as expectativas para a nova temporada?

“Acredito que teremos uma temporada muito boa. Tenho certeza que será um ótimo ano: treinador novo, com novas ideias, novos planejamentos. Ele sabe trabalhar com jovens e, pessoalmente, acredito que será um grande ano. No meu primeiro ano tive lesões, e no segundo já tive oportunidades. Hoje estou mais maduro e vamos colher bons frutos no final da temporada.”

O Bayer Leverkusen agora será comandado por Erik Ten Hag. O que pensa sobre ele? Quais as diferenças dele para Xabi Alonso, que deixou o time e foi para o Real Madrid substituir justamente Ancelotti.

“O Ten Hag é um treinador muito bom, talvez não tão ofensivo quanto o Xabi, mas que favorece o crescimento dos jovens. Ele é um técnico novo, com ideias novas e novos planejamentos. Vai agregar muito. É um grupo muito jovem e ele sabe trabalhar bem com isso”

E quanto a você? Quais as suas expectativas pessoais para a temporada 2025/2026?

“Depois de um ano lidando com uma lesão grave e outro com mais oportunidades, sinto que estarei mais maduro. Vamos continuar crescendo e, com fé, colher bons frutos no final da temporada.”

E como você vê o seu crescimento no clube?

“Cheguei muito novo ao Bayer Leverkusen, com 20 anos, e tive a oportunidade de crescer mentalmente e vivenciar a cultura alemã. Isso agregou muito à minha formação, como pessoa e como jogador. Dentro de campo, o futebol alemão exige muito fisicamente, o que também me fez evoluir. Essa oportunidade que essas crianças terão com a Bayer Academy vai agregar muito à vida delas, trazendo frutos e alegrias para todos que participarem.”

E a pré-temporada no Brasil? Vão com força máxima contra o Flamengo?

“Ainda não sei se vamos jogar, vai depender do que o treinador vai falar. Vamos esperar o professor definir, mas vai ser muito bom fazer a pré-temporada aqui no Brasil.”

Quais as suas impressões sobre a Bundesliga?

“É uma liga muito física. Quando cheguei, tinha um déficit físico, mas logo me adaptei. A Bundesliga é um das top-5 ligas do mundo e vimos isso na Copa do Mundo de Clubes, com dois times entre os oito primeiros colocados.”

Quais as suas impressões sobre Carlo Ancelotti?

“Ele é um treinador multicampeão, com uma mentalidade incrível. Também é um cara que dá muitas oportunidades para jogadores jovens. Vai agregar muito na nossa seleção. Temos muitos jogadores jovens para ele selecionar nesse trabalho. Tenho esse sonho de estar lá, de disputar a Copa do Mundo. A concorrência está muito pesada, mas é trabalhar para me destacar.”

Aceitaria jogar em outras posições para ter mais oportunidades na Seleção? É um jogador versátil?

“Na minha formação, já joguei em outras posições, até como atacante, ala esquerdo… Isso agrega muito ao meu futebol. Estou aí para o que for preciso e isso só auxilia no meu crescimento como atleta.”

Concorrência na Seleção. Como está?

“Temos ótimos laterais, concorrentes difíceis. Preciso trabalhar duro tecnicamente e fisicamente para me destacar e aproveitar as oportunidades.”

Como está sendo morar em Leverkusen?

“É muito bom morar em Leverkusen. A Alemanha é um país muito frio, mas é uma oportunidade única: morar em um novo país, conhecer uma nova cultura.”

Fale sobre a importância da Bayer Academy

“Estar aqui é uma honra, poder participar da abertura dessa escolinha. Vai agregar muito às crianças e também ao Bayer Leverkusen. O Paulo Sérgio está de parabéns pela organização. Fico muito feliz com a inauguração da Bayer Academy. Vou estar em casa e estou contente pelas pessoas do elenco que vão poder conhecer o Brasil. Está todo mundo muito empolgado. Vai ser algo muito positivo para a nossa temporada, um começo bacana. Comento sempre com eles que é como jogar aqui no Brasil. Então será ótimo ter essa oportunidade, ainda mais agora com um novo treinador e novos jogadores.”

Mensagem para os jovens?

“Recado para estes jovens: acreditem nos seus sonhos. Vocês estão tendo uma oportunidade única e incrível de participar de um projeto com pessoas que têm histórias incríveis no futebol. São pessoas que vão agregar muito a vocês agora e também no futuro.”

