Wolverhampton, da Inglaterra, tem negociação avançada por Jhon Arias, do Fluminense

O Fluminense está próximo de acertar a venda de Jhon Arias, principal destaque da equipe na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, para o Wolverhampton, da Inglaterra. O clube fez uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 129,9 milhões, na cotação atual) e as tratativas estão em estágio final, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências internacionais

Contratado no segundo semestre de 2021, o colombiano demorou alguns meses para se firmar, mas no ano seguinte passou a ser um dos principais nomes do elenco tricolor.

Diante disso, o jogador construiu uma relação de carinho com a torcida e foi uma das principais referências técnicas do time nas últimas temporadas. Algo que culminou no bicampeonato carioca em cima do Flamengo e nos títulos da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024.

Desde 2022, Arias é o maior garçom do futebol brasileiro. Ao todo, o atleta acumula 54 assistências, seguido por Arrascaeta, do Flamengo, com 48, e Raphael Veiga, do Palmeiras, com 39. Com camisa tricolor, foram 208 jogos, sendo 189 como titular e 19 como reserva, com 100 participações em tentos. (46 gols e 54 assistências).

Um desempenho que fez chamar a atenção do mercado internacional, tendo cinco ofertas antes do interesse do clube inglês. Entre elas, Zenit, da Rússia, Girona, da Espanha, e Galatasaray, da Turquia. No entanto, o jogador permaneceu para a disputa do Mundial e renovou contrato em fevereiro.

Por fim, o Fluminense possui apenas 50% dos direitos econômicos de Arias, a outra metade é do Patriotas, time colombiano que revelou o jogador.

