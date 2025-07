Milan anuncia a contratação do astro Luka Modric, ex-Real Madrid

O Milan anunciou, nesta segunda-feira (14), a contratação de Luka Modric, ex-Real Madrid. O astro, que se despediu do clube espanhol após a participação da equipe merengue no Mundial de Clubes nos Estados Unidos, tinha um pré-acordo com os italianos para a transferência ao desfecho do torneio da Fifa.

Modric, que está próximo de completar 40 anos, gravou um recado para a torcida rossonera:

“Olá a todos. Acabei de pousar em Milão. Estou muito contento de estar aqui para iniciar um novo capítulo na minha carreira. Um grande abraço a todos”, disse o jogador croata.

Mesmo com uma vasta carreira, o clube de Milão será apenas o sexto do meio-campista. Ele defendeu o Real Madrid nos últimos 12 anos, se tornando um dos maiores nomes da história merengue, com 28 títulos.

Destes, seis são de edições de Champions e seis de Mundial de Clubes. Em sua última temporada, Modric disputou 73 jogos entre Real e seleção da Croácia. Marcou seis gols marcados e dez assistências.

