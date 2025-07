Vasco anuncia contratação do volante Thiago Mendes

O Vasco anunciou, nesta segunda-feira (14), a contratação do volante Thiago Mendes. Assim, o jogador, de 33 anos, concluiu os exames médicos e assinou contrato com o clube carioca até dezembro de 2027.

Vale lembrar que o atleta desembarcou em solo carioca na última semana e passará por uma recondicionamento físico antes de estrear na equipe do técnico Fernando Diniz. Afinal, em sua chegada, ele deixou claro que ainda não está 100%. para estar em campo.

Vasco acerta a contratação do volante Thiago Mendes ???? O jogador realizou exames médicos, foi aprovado e assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027. ?? https://t.co/IbQJ6ocwYY ????: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/EQVUqMPCRo — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 14, 2025

“Eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear, a torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor”, disse Thiago Mendes em entrevista à Vasco TV.

Revelado pelo Goiás, o jogador se destacou pelo São Paulo entre 2015 e 2017, com 147 partidas disputadas e 12 gols marcados. Em seguida, construiu uma sólida carreira no futebol francês, pelo Lille e no Lyon.

Nas últimas temporadas, defendeu as cores do do Al Rayyan, do Qatar, e desejava retornar para o Brasil. Nesse sentido, o diretor de futebol Admar Lopes entrou em ação por conhecer bem o atleta e ter boa relação com seu empresário e levou a melhor sobre outros clubes na disputa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.