Após críticas de Filipe Luís, Pedro tem reunião fechada com elenco do Flamengo

Depois das críticas do técnico Filipe Luís após a vitória sobre o São Paulo, Pedro convocou todo o elenco do Flamengo para uma reunião a portas fechadas no Ninho do Urubu. Durante a conversa, o atacante esclareceu sobre sua postura no atual momento, algo que tem chamado a atenção negativamente na equipe carioca. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o comandante rubro-negro não participou do encontro. Nele, o jogador fez mea-culpa por seu momento no clube disse que sentiu o impacto do vazamento de prints em que um profissional do clube o “colocava à venda” por 15 milhões de euros.

Além disso, o camisa 9 admitiu ter se sentido desrespeitado pelo departamento de futebol e que isso influenciou em sua postura dentro de campo. Ele afirmou que “sua trajetória no Flamengo foi construída com muita luta e ver um membro da diretoria tratá-lo daquela maneira o afetou”.

Diante deste cenário, o atacante não pediu desculpas, entretanto ressaltou que era importante esclarecer o momento aos companheiros e dar sua versão dos fatos. O atleta salientou estar incomodado com adjetivos como “lamentável e ridículo”, utilizados pelo treinador rubro-negro na coletiva de imprensa, na qual considera acima do tom.