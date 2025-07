Sosa se adapta rapidamente e aguarda regularização para estrear no Palmeiras

Sosa já vem treinando normalmente com elenco do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Recém-chegado ao Palmeiras, o atacante Ramón Sosa não demorou para se entrosar com o ambiente da Academia de Futebol. Nos treinos, já brinca com o técnico Abel Ferreira e mostra que está à vontade no novo clube. Agora, o jogador aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ficar à disposição da comissão técnica.

Mesmo antes da estreia, Sosa já teve o primeiro contato com o Allianz Parque. O estádio foi o palco do treino de domingo (13/7) devido a reformas no gramado sintético do centro de treinamento do Verdão.

“Foi uma experiência muito linda. Sempre via pela televisão por causa do Gustavo Gómez, principalmente em jogos de Libertadores. Me surpreendeu muito, é um estádio muito bonito. Estou muito ansioso para jogar com a nossa torcida em um jogo oficial e creio que em breve estaremos juntos”, disse o atacante.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), contra o Mirassol, no Allianz Parque, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Apesar do histórico de Abel Ferreira de não escalar recém-contratados como titulares imediatamente, Sosa pode aparecer como opção no banco, desde que seu nome seja publicado no BID até a noite de terça-feira (15/7).

Sosa aparece bem fisicamente no Palmeiras

Em termos físicos, o paraguaio jogou pela última vez no início de junho, entrando no segundo tempo do amistoso entre Paraguai e Uruguai durante a Data Fifa. Até então, vinha treinando no Nottingham Forest, da Inglaterra, e manteve a preparação com um preparador físico particular em seu país após o fim dos compromissos com a seleção.

Contratado para reforçar o lado esquerdo do ataque, Sosa chega em um momento de necessidade no setor. Afinal, o Verdão perdeu Paulinho, que passou por nova cirurgia na perna e está fora da temporada, e Estêvão, que atua preferencialmente pela direita, mas foi negociado com o Chelsea.

Facundo Torres, que atuou pela esquerda em boa parte dos jogos recentes, deve agora atuar mais do lado direito. Aliás, esta é a posição para a qual foi originalmente contratado. A movimentação abre espaço para que Sosa conquiste espaço no setor ofensivo alviverde.

