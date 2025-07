Renato Paiva alfineta Textor, do Botafogo, após título do Chelsea sobre o PSG

Renato Paiva deixou o comando do Botafogo após a disputa do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Vitor Silva / Botafogo)

O Chelsea teve uma atuação convincente e ficou com o título do Mundial de Clubes ao bater o Paris Saint-Germain por 3 a 0, nos Estados Unidos. Diante disso, o técnico Renato Paiva postou uma indireta a John Textor, dono da SAF do Botafogo, ao citar a formação tática dos Blues na decisão, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

“Chelsea jogando com três volantes e um 10 de falso ponta que com bola jogava por dentro no corredor central! Mas pode?”, publicou ao analisar a tática do Chelsea.

Contratado em fevereiro, o comandante português esteve à beira do campo pelo Alvinegro no torneio da Fifa. Nesse sentido, com ele no comando, o time conseguiu um triunfo marcante sobre a equipe parisiense por 1 a 0.

No entanto, a postura mais reativa nas oitavas de final contra o Palmeiras não agradou John Textor. O norte-americano optou pela demissão dias depois da eliminação, no revés por 1 a 0. O empresário afirmou que a decisão aconteceu após uma análise dos últimos 10 jogos do time.

Alvinegro de comandante novo

Na sequência da temporada, o Botafogo acertou a contratação de Davide Ancelotti, filho e auxiliar de Carlo Ancelotti. O profissional esteve no banco de reservas contra o Vasco, porém quem comandou a equipe foi o auxiliar Cláudio Caçapa.

Dentro das quatro linhas, o Glorioso se impôs diante do arquirrival e venceu por 2 a 0, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arthur Cabral e Nathan Fernandes estufaram a rede, com grande atuação do jovem Montoro.

Por fim, Paiva esteve à frente da equipe em 23 jogos, com 12 vitórias, três empates e oito derrotas, com 29 gols pró e 16 contra. Sob seu comando, o Alvinegro se classificou para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

