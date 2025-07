Grêmio apresenta mesmo rendimento antes da paralisação e liga sinal de alerta

A derrota de goleada para o Cruzeiro causou questionamentos se o Grêmio terá a capacidade de melhorar a sua performance. Afinal, em um primeiro momento, o time apresentou rendimento semelhante ao período anterior a paralisação na temporada, especialmente no aspecto defensivo. Ou seja, a conclusão foi que o período de 20 dias com a intensificação de treinos não foi o suficiente para consertar algumas falhas que se repetiam na equipe.

O resultado negativo quebrou uma sequência invicta de três partidas no Campeonato Brasileiro e causou uma queda na confiança dos jogadores. Inclusive, a repetição do desempenho negativo do primeiro semestre da temporada trouxe preocupação. Até porque o técnico Mano Menezes prometeu que a parada na temporada para a disputa do Mundial de Clubes seria essencial para promover ajustes no Imortal.

“O treinador tem a parcela dele, certamente (na goleada). Talvez poderia ter protegido mais a equipe. Penso que a minha cobrança para todos era para jogarmos mais. E quase nunca jogamos. Tivemos algumas estocadas com o Alysson, depois insistimos pelo lado esquerdo. A equipe se contentou em jogar a bola para o Amuzu tentar o um contra um. Sabíamos como deveria jogar o jogo. E não foi assim que fizemos. Quem não joga e entrega a bola para adversário, erra a saída, traz o adversário para cima”, justificou o treinador.

A propósito, o técnico do Grêmio também apontou que será fundamental uma maior dedicação dos jogadores. Mano demonstra compreensão que a falta de ritmo será um obstáculo, porém que seus comandados precisarão ser corajosos. O comandante admitiu que o Tricolor Gaúcho voltou a apresentar falhas. Com isso, reconheceu que suas decisões também foram essenciais para a derrota. Isso porque, segundo a sua análise, o seu plano de jogo foi ineficiente.

Grêmio muda foco para a Sula

O Imortal não poderá deixar o revés por placar elástico abalar a confiança. Afinal, a equipe volta a campo, na próxima quarta-feira (16), para enfrentar o Alianza Lima, no Peru. Por sinal, diz respeito a um confronto decisivo pelo jogo de ida dos play-offs da Sul-Americana.

Marlon e Dodi voltarão a ficar disponíveis para o duelo. O primeiro jogador ainda pertence ao Cruzeiro, último adversário, e não pôde atuar. Já o segundo atleta cumpriu suspensão automática. O comandante vive a expectativa também de contar com os retornos dos atacantes Braithwaite e Cristian Olivera. Entretanto, o mais provável é que sigam como desfalques.

