Metade do preço e logística especial: Gusttavo Lima será atração em casamento de Militão

Éder Militão e Tainá Castro escolheram Gusttavo Lima como artista para liderar o repertório musical da festa de casamento do casal, em São Paulo. O sertanejo não só aceitou o convite, como fez desconto para os pombinhos, que vão arcar com ‘apenas’ R$ 1 milhão para tê-lo no evento — metade da quantia cobrada habitualmente por apresentações privadas. O valor, de acordo com fontes, reflete uma concessão especial do Embaixador, motivada pelo laço de amizade com os noivos.

A celebração acontecerá nesta quinta-feira (18), no Palácio Tangará, em São Paulo, com início às 18h30. Já a festa, que se estenderá por 12 horas, ainda contará com shows do rapper L7, um grupo de pagode ainda não revelado e um DJ. Sabe-se, também, que cerca de 300 convidados curtirão o evento ‘intimista e sofisticado’.

O casal optou por uma cerimônia sem lista de presentes e com foco exclusivo na presença dos mais próximos. Nomes do futebol internacional, como Vini Jr. e Rodrygo Goes, estarão entre os padrinhos do casal. Cada detalhe foi definido sob supervisão direta da noiva, que conduz o planejamento com minúcia desde a oficialização civil realizada na Espanha, em maio de 2024.

Estrutura personalizada

A participação de Gusttavo Lima exigiu uma logística robusta, com equipe técnica e estrutura completa integradas ao evento. Comum em eventos de grande porte, a negociação incluiu ajustes personalizados que respeitaram o perfil e o nível de exposição da cerimônia. Ao aceitar um valor inferior à sua tarifa padrão, o cantor evidenciou não apenas prestígio, mas também deferência aos anfitriões da noite.

O espaço escolhido para o casamento, localizado na zona sul da capital paulista, oferece ambientes amplos, jardins arborizados e estrutura compatível com eventos de alto padrão. A decoração seguirá uma paleta de tons azulados, alinhada ao conceito de serenidade que, segundo Tainá, simboliza a relação construída com o amado desde o início de 2024.

Tainá Castro ainda concedeu detalhes especiais do vestido, desenhado por Marie Lafayette. De acordo com a noiva, a vestimenta levará elementos brasileiros consigo e contará com corte exclusivo para influenciadora. As alianças, estimadas em R$ 160 mil, serão levadas pelos filhos de ambos.

Militão e Tainá: bastidores

Cada vez mais ativa na carreira de influenciadora, Tainá compartilhou alguns perrengues no decorrer da preparação do casamento. Houve, por exemplo, o roubo de duas caixas de convites destinados aos padrinhos durante a logística de entrega. “Triste, mas seguimos focados no que realmente importa”, desabafou ela à época.

Ao longo dos últimos meses, a influenciadora compartilhou visitas ao local da cerimônia, reuniões com fornecedores e provas do vestido.

