??rbitro relata ‘ameaças e cobranças’ na súmula de Corinthians e RB Bragantino

Derrotado pelo RB Bragantino por 2 a 1, na Neo Química Arena, o Corinthians não escondeu a insatisfação com a arbitragem do jogo. Especialmente em relação ao pênalti que originou o primeiro gol da equipe visitante. A marcação da penalidade ocorreu ainda no primeiro tempo, após disputa entre o zagueiro Cacá e o atacante Vinicinho na entrada da área.

O árbitro Bruno Arleu de Araújo assinalou a infração após revisão no VAR, que considerou que, mesmo com contato leve, a jogada foi imprudente. Além disso, o defensor teria assumido o risco ao atingir o adversário com a perna alta em velocidade.

Contudo, a decisão gerou revolta por parte da comissão técnica corintiana. Aliás, na súmula da partida, o árbitro relatou que cinco funcionários do clube abordaram a equipe de arbitragem de forma agressiva no túnel que dá acesso ao vestiário.

Entre os citados estão Fabinho Soldado (executivo de futebol), Mauro Ricardo da Silva (observador técnico), Reverson Pimentel (preparador físico), Marcelo Carpes (treinador de goleiros) e José Carlos de Freitas Junior (coordenador administrativo). Segundo Arleu, Mauro Ricardo teve que ser contido pelo policiamento após exaltada reclamação: “Não foi pênalti! É sempre você! Vem aqui prejudicar a gente!”.

Ao fim do jogo, a pressão continuou. Afinal, Marcelo Carpes e José Carlos de Freitas Jr. voltaram a protestar contra o lance, afirmando: “Ninguém vai falar do pênalti? Vocês são muito ruins!”. Por fim, a súmula ainda registrou a invasão de uma criança no setor leste do estádio, prontamente contida pela segurança.

Áudio do VAR no polêmico pênalti em Corinthians e RB Bragantino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio da comunicação entre o árbitro de campo e o VAR. No diálogo, os responsáveis pela arbitragem confirmam que o toque existiu e que, pela dinâmica da jogada, a ação de Cacá foi interpretada como imprudente, justificando a marcação da penalidade.

Com a derrota, o Corinthians segue em situação delicada na tabela e agora aguarda os desdobramentos dos relatos pós-jogo, que podem resultar em punições administrativas ou disciplinares.

