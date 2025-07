Arias comunica ao Fluminense desejo de ser negociado com o Wolverhampton-ING

A vitoriosa passagem de Jhon Arias pelo Fluminense está prestes a chegar ao fim. Afinal, o colombiano, que tem uma proposta do Wolverhampton, da Inglaterra, de 20 milhões de euros (R$ 129,9 milhões, na cotação atual), comunicou a diretoria tricolor que quer atuar pelo clube inglês. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o jogador já havia pedido que o clube de Laranjeiras aceitasse propostas que viessem de equipes da Premier League, visto que sonha em atuar no Velho Continente.

Com destaque na campanha histórica do Tricolor no Mundial de Clubes, o atleta voltou a chamar a atenção do mercado europeu. Isso porque ele recebeu propostas de Zenit, da Rússia, Olympiacos, da Grécia, Feyenoord, da Holanda, Galatasaray, da Turquia, e Girona, da Espanha, em outro momento. Mas, na época, renovou contrato até o meio de 2028.

Colombiano se transformou em ídolo

Contratado no segundo semestre de 2021, o colombiano demorou alguns meses para se firmar, mas no ano seguinte passou a ser um dos principais nomes do elenco tricolor.

Diante disso, o jogador construiu uma relação de carinho com a torcida e foi uma das principais referências técnicas do time nas últimas temporadas. Algo que culminou no bicampeonato carioca em cima do Flamengo e nos títulos da Libertadores, em 2023, e da Recopa Sul-Americana, em 2024.

Desde 2022, Arias é o maior garçom do futebol brasileiro. Ao todo, o atleta acumula 54 assistências, seguido por Arrascaeta, do Flamengo, com 48, e Raphael Veiga, do Palmeiras, com 39. Com camisa tricolor, foram 208 jogos, sendo 189 como titular e 19 como reserva, com 100 participações em tentos. (46 gols e 54 assistências).

Um desempenho que fez chamar a atenção do mercado internacional, tendo cinco ofertas antes do interesse do clube inglês. Por fim, o Fluminense possui apenas 50% dos direitos econômicos de Arias, a outra metade é do Patriotas, time colombiano que revelou o jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.