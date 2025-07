Santos sofre para encontrar um artilheiro após saída de Marcos Leonardo

Conhecido historicamente por ser uma das equipes mais artilheiras do futebol mundial, com mais de 13 mil gols marcados, o Santos vive um momento de escassez ofensiva nos últimos anos. Desde a saída de Marcos Leonardo, no início de 2023, o clube tenta, sem sucesso, encontrar um novo goleador para assumir o posto de referência no ataque.

Desde então, nove jogadores diferentes já foram testados como centroavante, mas nenhum conseguiu repetir o desempenho do antigo camisa 9, que anotou 21 gols em 49 jogos no ano passado, sendo 13 deles no Campeonato Brasileiro.

Números abaixo da média no Santos

Na atual temporada, o setor ofensivo tem sido rotativo. Tiquinho Soares, Deivid Washington, Wendel Silva e Luca Meirelles foram algumas das apostas.

Nestas opções, Tiquinho é quem apresenta os melhores números, com oito gols em 26 partidas. Já Deivid tem dois gols em 16 jogos, enquanto Meirelles, com 14 partidas disputadas, ainda não balançou as redes. Wendel, que jogou apenas três vezes, acabou devolvido ao Porto, de Portugal.

Sob o comando de Cleber Xavier, o time ainda não definiu um centroavante titular. O técnico já utilizou Tiquinho e Deivid como opções, e chegou a escalar Neymar como falso 9 no duelo contra o Botafogo, considerado uma das melhores apresentações do Peixe com o treinador à beira do campo.

No amistoso contra a Desportiva Ferroviária, Deivid começou como titular e até marcou um gol, anulado por impedimento. Tiquinho entrou no intervalo, mas participou de um time reserva.

A expectativa é de que Deivid Washington inicie como titular contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (16/7), pela 14ª rodada do Brasileirão.

Rodízio e desempenho fraco em 2023

A dificuldade para encontrar um artilheiro não é novidade. Em 2023, o técnico da época, Fábio Carille, iniciou a temporada alternando entre Alfredo Morelos, Julio Furch e Willian Bigode. Durante o ano, o clube ainda trouxe Wendel Silva e promoveu jovens da base como Enzo Monteiro, Alejandro Villareal e Luca Meirelles. Nenhum deles, no entanto, passou da marca de dez gols.

Willian Bigode foi quem mais se destacou entre os centroavantes, com sete gols em 39 jogos. Furch anotou seis em 41 partidas, e Morelos e Wendel marcaram quatro vezes cada.

Somados, os quatro centroavantes igualaram os 21 gols de Marcos Leonardo na temporada passada, mas evidenciando ainda mais a dificuldade do Santos em encontrar um substituto à altura.

Curiosamente, os artilheiros de 2024 não atuam como centroavantes de origem. Afinal, o atacante Guilherme liderou a lista com 13 gols, seguido pelo meia Giuliano (12) e Otero (8), escancarando a lacuna deixada na posição de número 9.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.