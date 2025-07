Fluminense encaminha retorno do atacante John Kennedy

John Kennedy perdeu espaço no Pachuca, do México, na disputa do Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Manuel Velasquez/Getty Images)

O Fluminense encaminhou a volta de um velho conhecido, que marcou seu nome na história do clube na Libertadores de 2023. Trata-se de John Kennedy, que marcou o gol daquele título continental, e rompeu seu contrato de empréstimo com o Pachuca, do México. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atacante estava entre os relacionados para a partida contra o Monterrey, no último domingo, mas foi cortado por conta da negociação para retorno ao Rio de Janeiro. Assim, o Tricolor de Laranjeiras irá efetuar o pagamento de uma compensação financeira pela rescisão.

O jogador, então, volta ao clube após seis meses. Essa é a segunda vez que o Fluminense o cede por empréstimo e conta com sua volta pouco tempo depois. Afinal, em 2023, ele disputou o Paulistão pela Ferroviária, retornou e foi crucial na conquista da Libertadores.

Emprestado no início de 2025, John Kennedy teve um bom início no Pachuca-MEX, ao anotar nove gols e uma assistência em 12 partidas. Contudo, começou a perder espaço após a eliminação nas quartas de final do Clausura 2025 para o América do México.

Na ocasião, o técnico uruguaio Guillermo Almada, que estava há três anos e meio no cargo, pediu demissão por divergências internas, e deu lugar ao mexicano Jaime Lozano, o que fez com que o atacante deixasse de ser titular absoluto e ficasse insatisfeito.

