Vasco: Thiago Mendes está regularizado no BID, mas não enfrenta Del Valle - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Anunciado pelo Vasco nesta segunda-feira (14/7), o volante Thiago Mendes teve seu nome inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF também nesta segunda. Dessa forma, o jogador de 33 anos já está apto a atuar pelo Cruz-Maltino nas competições nacionais.

No entanto, o prazo para inscrição para os playoffs da Sul-Americana se encerrou na última sexta-feira (11/7). Assim, Thiago Mendes será desfalque de Fernando Diniz para esta terça-feira (15/7), quando o Vasco enfrenta o Independiente del Valle (EQU), pela ida dos playoffs. Ele também não poderá atuar no jogo da volta, no dia 22 de julho. Somente estará à disposição na competição internacional caso o Vasco avance às oitavas de final.

LEIA MAIS: Clubes e entidades prestam homenagens ao ex-goleiro Flávio Pantera

O volante, portanto, busca melhorar a parte física visando ficar à disposição para o duelo contra o Grêmio, no sábado (19/7), em São Januário, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão. Quando de sua chegada no Rio de Janeiro, na última terça (8/7), ele afirmou que ainda precisaria de “uma ou duas semanas” para ficar 100% apto.

Thiago Mendes é, afinal, o primeiro e único reforço anunciado na atual janela de transferências pelo Vasco. O jogador de 33 anos chega para reforçar o já encorpado setor de meio-campo vascaíno, que ainda conta com Hugo Moura, Tchê Tchê, Mateus Carvalho, Jair, Paulinho e Sforza.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.