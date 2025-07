Atacante do Chelsea revela Neymar como referência: ‘Nunca vi outro igual’

Pedro Neto, um dos destaques do Chelsea, revelou que tem Neymar como referência e inspiração na carreira em entrevista a “Cazé TV”, após a conquista do clube inglês no Mundial de Clubes.

Ele afirmou que em nível técnico, nunca viu nenhum jogador igual ao brasileiro e exaltou as qualidades do camisa 10 do Santos.

“Desde que comecei a ver futebol e quando comecei a ter mais noção, Neymar sempre foi uma referência devido ao futebol que joga. Para mim, em termos técnicos, nunca vi outro igual. A maneira como ele consegue jogar com os dois pés, a maneira como ele cabeceia, como ele chuta. Sem dúvida foi uma grande inspiração para mim”, disse.

O atacante, que marcou três gols pelo Chelsea na competição, praticamente mudou de posição na decisão. Assim, ele explicou qual foi seu papel tático na vitória contra o Paris Saint-Germain.

“Joguei quase na lateral-esquerda para ajudar o Cucurella, porque sabíamos que o Hakimi subia muito. Foi em prol da equipe, assim conquistamos o título, estou muito feliz”, contou.

Chegada de Estevão

Além disso, Pedro Neto também comentou sobre a chegada de mais um brasileiro na equipe. Além de João Pedro e Andrey Santos, o clube inglês agora conta com Estevão, de 18 anos. Ele vai se apresentar ao clube nos próximos dias.

“Nunca vi muito. Só vi o Estêvão jogar quando atuou contra nós. Queremos que ele venha ajudar o plantel, porque sabemos da qualidade que tem. Espero que possamos fazer muitas coisas juntos e conquistar troféus”, finalizou.

Chelsea no Mundial

O Chelsea começou o Mundial no Grupo D, com Flamengo, Espérance e Los Angeles FC. Em três partidas, o clube inglês somou seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota, justamente para o Rubro-Negro.

Já nas oitavas de final, os Blues enfrentaram o Benfica. A classificação para as quartas de final aconteceu na prorrogação. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal, as ingleses marcaram três gols no tempo adicional e saíram com a vaga.

Entre as oitavas e as quartas, o Chelsea anunciou um reforço importante: o atacante brasileiro João Pedro. Ele teve papel crucial na chegada da equipe à final do Mundial.

Para alcançar a semifinal, portanto, o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1. João Pedro mostrou o cartão de visitas no segundo tempo. Ele não marcou gol, mas foi o suficiente para ser titular na partida contra o Fluminense e se destacar: foi o autor dos dois gols na vitória por 2 a 0, que garantiu a vaga do clube inglês na final do Mundial.

Na decisão, o Chelsea enfrentou o Paris Saint-Germain, considerado favorito no confronto. No entanto, o clube inglês surpreendeu e venceu por 3 a 0, com dois gols de Palmer e um de João Pedro.

