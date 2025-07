Alex Teixeira não participa de gols pelo Vasco desde 2024

Ao substituir Philippe Coutinho durante a derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no último sábado (12/7), Alex Teixeira reacendeu um debate na torcida do Vasco. Afinal, o jogador de 35 anos foi a primeira opção de Fernando Diniz para entrar no lugar do novo camisa 10 do clube, que deixou o gramado com dores na panturrilha esquerda.

Isso, no entanto, desagradou parte da torcida, que já não enxerga em Alex Teixeira uma opção para reserva imediato. Isso se dá muito por conta dos números do meia-atacante, revelado pelo próprio Vasco. Alex, afinal, não participa de gols desde novembro de 2024, ou seja, há mais de sete meses e exatos 20 jogos.

Foi na 36ª rodada do Brasileirão, em empate por 2 a 2 com o Atlético-GO, em São Januário, no dia 30 de novembro. Na ocasião, o jogador saiu do banco para ajudar a equipe, que perdia por 1 a 0 e ainda viu o adversário abrir dois gols de vantagem. No fim, porém, o cria ajudou a evitar a derrota. Aos 30′, deu assistência para Máxime Dominguez diminuir o prejuízo. E, aos 45+3′, marcou o gol de empate aproveitando passe de Vegetti. Foi seu único tento até o momento nesta terceira passagem pela Colina.

Ele, aliás, foi titular nos dois jogos seguintes, em vitórias por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, e 2 a 1 sobre o Cuiabá, se estabelecendo como opção para a temporada 2025. Após ser titular três vezes seguidas nas primeiras partidas de Fábio Carille no comando sem contribuir com gols, ele logo foi para o banco. Desde então, só foi titular mais uma vez.

Ao todo, então, são quatro jogos como titular e 14 entradas como substituto utilizado, somando 468 minutos em campo na atual temporada. No entanto, não participou de nenhum gol, o que levantou dúvidas na torcida quando saiu do banco para substituir Coutinho contra o Botafogo.

Diniz explica utilização do camisa 90 do Vasco

Durante a coletiva após a derrota para o Botafogo, Fernando Diniz respondeu sobre a opção por Teixeira em detrimento a Benjamin Garré. Diniz, então, explicou que o jogador de 35 anos se destacou nos treinos durante a paralisação para o Mundial de Clubes.

“E nesse mês de treinamento, ele se destacou muito nos treinos. Então, por isso que ele teve oportunidade. Eu não posso só respeitar aquilo que aconteceu para trás recentemente, eu entendo a insatisfação, mas eu preciso ver o que está acontecendo no treino e ver se ele consegue confirmar no jogo. Então, por isso que ele tem recebido oportunidades”, afirmou o treinador.

