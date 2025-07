São Paulo celebra 20 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores

No dia 14 de julho de 2005, o São Paulo viveu uma das noites mais marcantes de sua gloriosa história. Diante de mais de 71 mil torcedores no Morumbi, o Tricolor goleou o Athletico-PR por 4 a 0 e conquistou, de forma incontestável, o tricampeonato da Copa Libertadores da América. Vinte anos depois, a lembrança daquele título segue viva na memória da torcida, que viu o clube reconquistar a glória continental após 12 anos de espera.

Sob o comando do técnico Paulo Autuori, o São Paulo chegou à final como uma equipe madura, equilibrada e cheia de protagonistas. Após empatar o jogo de ida por 1 a 1 no Beira-Rio, palco utilizado pelo Athletico na época por conta da capacidade reduzida da Arena da Baixada, o Tricolor entrou em campo na volta com a missão clara: fazer valer sua força como mandante e confirmar a superioridade que demonstrou ao longo do torneio.

E assim o fez. Com gols de Lugano, Danilo, Fabão e Diego Tardelli, o São Paulo atropelou os paranaenses e levantou a taça sul-americana pela terceira vez, após as conquistas de 1992 e 1993. O capitão Rogério Ceni, símbolo daquele elenco e maior ídolo da história do clube, teve atuação decisiva durante toda a campanha e levantou o troféu diante de uma torcida em êxtase.

“O time de 2005 era fantástico, como ser humano. Eram pessoas fora de série. Acho que era um time que se complementava. Se eu disser que era o time mais técnico e bonito, acho que não. O de 1992 e 1993 era um time mais técnico. Se eu disser que era o time com mais alma e coração que eu joguei no São Paulo, aí eu posso dizer que sim”, disse Ceni, em entrevista ao ”ge”.

Uma campanha memorável

A caminhada tricolor rumo ao título de 2005 foi marcada por grandes jogos e atuações marcantes. Afinal, após avançar na fase de grupos com autoridade, o São Paulo passou por Palmeiras, Tigres e River Plate no mata-mata antes de encarar o Athletico na grande final.

O confronto contra o River, nas semifinais, talvez tenha sido o ponto alto da campanha. No jogo de ida, no Morumbi, vitória por 2 a 0 com grande atuação coletiva. Contudo, na volta, em pleno Monumental de Núñez, um massacre. Afinal, um sonoro 3 a 2 fora de casa, com um golaço de Amoroso e show de Rogério Ceni. Era o sinal de que o título estava ao alcance.

Um time que marcou época

A equipe que entrou em campo naquela final histórica tinha nomes que marcaram época no futebol brasileiro. Rogério Ceni no gol, Lugano na zaga, Josué e Mineiro no meio-campo, Danilo na armação e Amoroso no ataque. Todos sob o comando firme de Paulo Autuori, que chegou durante a competição e conseguiu reorganizar a equipe após a saída de Leão.

Além disso, outros nomes como Cicinho, Júnior e Fabão foram fundamentais em momentos decisivos da campanha. Era um elenco experiente, técnico e com personalidade.

Legado e reconhecimento

A conquista de 2005 não apenas consolidou o São Paulo como um gigante da América, mas também abriu caminho para outra grande conquista meses depois: o Mundial de Clubes, no Japão, diante do Liverpool. Mas essa já é outra história…

Vinte anos depois, o título da Libertadores de 2005 continua sendo celebrado com orgulho pelos são-paulinos. Aliás, relembrar aquela campanha é revisitar um capítulo de excelência, entrega e brilho coletivo. Algo que tornou aquele time eterno na memória do futebol brasileiro.

