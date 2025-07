Trump elege Pelé como o melhor jogador da história: ‘Fantástico’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elegeu Pelé como o maior jogador de todos os tempos. Em entrevista à DAZN, na final do Mundial, o mandatário afirmou que foi ao estádio assistir uma partida do brasileiro.

“Quando eu era jovem, trouxeram um jogador chamado Pelé para jogar… Este lugar estava lotado. Era uma versão anterior deste estádio, mas bem aqui em Meadowlands. Isso foi há muito tempo. Eu vim assistir Pelé e ele era fantástico”, disse.

Pelé terminou a sua carreira no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Dessa forma, o brasileiro defendeu a equipe entre 1975 e 1977, época em que Trump foi assisti-lo jogar.

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ?? GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw — DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025

Trump na final do Mundial

A final do Mundial entre Chelsea e Paris Saint-Germain contou com a presença de Donald Trump no Metlife Stadium. Dessa forma, ele assistiu no camarote, ao lado do presidente da Fifa, Gianni Infantino, a vitória do clube inglês sobre a equipe francesa por 3 a 0.

Além disso, ele foi o responsável por entregar a taça dda Copa do Mundo de Clubes a Reece James, capitão do Chelsea. O mandatário, que também entregou medalhas aos jogadores, permaneceu ao lado da equipe no momento de erguer a taça.

Além da taça, Trump também entregou os troféus de melhor jogador jovem para Desiré Doué, do PSG, melhor goleiro a Robert Sánchez, do Chelsea, e bola de ouro a Cole Palmer.

Trump entrou no gramado com Infantino, Todd Boehly, dono do Chelsea, e Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG. Entre vaias e aplausos vindos da arquibancada, Donald acenou para os torcedores antes da cerimônia da taça.

