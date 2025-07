Dona de clube em Angola, Kelly Key revela planos pro futuro e acordo com Flamengo

Dona do Kiala junto com o marido Mico Freitas, Kelly Key revela planos para o futuro e acordo com Flamengo - (crédito: Instagram @oficialkellykey)

A cantora Kelly Key, sucesso nos anos 2000, agora se aventura em um outro ramo: o futebol. Recentemente, ela se tornou vice-presidente do Kiala FC, na Angola, país da África ocidental. Aliás, ela fundou o clube juntamente com o marido Mico Freitas, em outubro de 2023.

Dessa forma, a mandatária revelou em entrevista exclusiva ao “ge”, sobre os próximos passos do cljube. Ela contou, aliás, que tem acordos assinados com Flamengo e pelo menos “outro gigante do futebol brasileiro” para intercâmbio nas categorias de base.

“Eu, como mulher na vice-presidência do clube, sei que todos (em Angola) estão olhando para nós atrás dos nossos meninos. Não tem como não nos tornarmos uma SAD, que no Brasil se chama SAF. Já fomos convidados para integrarmos o futebol profissional de Angola, isso está no nosso radar para um futuro próximo. Queremos nos consagrar como o clube que mais exporta jogadores no país. Esse sonho já não é mais só um sonho, já é uma realidade a caminho. Em um ano de vida, estamos levando três jogadores para fora de Angola. Um deles vai para o Brasil, para esse clube grande que não é o Flamengo, mas é um clube top”, disse.

Kelly Key mora na Angola desde 2022, com o marido e com seu filho mais novo. Assim, o casal buscava um projeto que fosse além da administração empresarial no país. Em 2023, portanto, criaram o clube que atualmente atende cerca de 70 adolescentes.

Investimento de Kelly Key e Mico Freitas

Kelly Key e Mico Freitas gastaram mais que R$ 500 mil para tirar a ideia do papel, entre terreno, construção dos campos, busca pelos garotos, além de montar uma equipe técnica e contratar os funcionários que compõem o Kiala. Além disso, a cantora ressalta os gastos recorrentes no clube.

“Temos gastos recorrentes com alimentação. A nossa camisa antigamente era toda com marcas próprias, nós mesmos patrocinamos o clube, mas agora temos alguns parceiros. Essa parte de SAD será desenvolvida e os investimentos não param. Não é sobre o valor investido, é sobre o valor agregado. Para ser muito honesta, no início não foi algo que olhamos com atenção. Temos olhado mais para isso de um ano para cá”, contou.

Clube oferece além do campo

Além de uma oportunidade no futebol, os jogadores do clube também tem outras experiências importantes no dia a dia, como estudo, cursos, suporte psicológico, entre outros.

“O Kiala vem com o propósito real de oferecer treinos. Oferecemos formação escolar, cursos técnicos. Nos aproveitamos da expertise das empresas para oferecer cursos de pintura, mecânica, informática, língua portuguesa. Temos acompanhamento emocional porque sabemos que o talento, sem suporte, não resiste. Esses meninos precisam de suporte desde a base, desde a higienização dental. Trabalhamos nisso, temos muitas carências que tentamos suprir com o Kiala”, afirmou.

