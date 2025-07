Companheira de jogador do Chelsea tieta integrante da Cazé TV

A celebração do título do Mundial de Clubes por parte do Chelsea ainda no gramado, no último domingo (13), teve uma situação inusitada. Carolina Silva, a namorada do atacante Pedro Neto, abordou Guilherme Beltrão, comentarista da Cazé TV, durante a transmissão para tirar uma foto. Inclusive, o jogador português dos Blues foi o responsável por registrar o momento.

A admiração da companheira do atleta do Chelsea não é pelo seu trabalho como jornalista esportivo. Na verdade, Carolina se disse fã do canal de YouTube “Aqueles Caras”, do qual Guilherme Beltrão é integrante. Com isso, a namorada de Pedro Neto aproveitou que o jornalista estava presente na cobertura da decisão do Mundial de Clubes para pedir uma foto.

O canal foi inaugurado em dezembro de 2023 e se tornou um sucesso de audiência na plataforma. Outros membros da Cazé TV também são participantes da Cazé TV, como Alvinho, Chico Moedas, Donatello, Maciel e Pig. Beltrão é considerado um dos principais comentaristas do projeto esportivo do streamer Casimiro Miguel. Durante o Mundial de Clubes, aliás, ele atuou na função de repórter.

Chelsea deseja contratar goleiro do PSG

Na véspera da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea, a disputa entre os clubes começou fora das quatro linhas. De acordo com informações do jornal francês ‘L’Équipe’, os ingleses estão de olho em Gianluigi Donnarumma e avaliam a possibilidade de fazer uma proposta pelo goleiro italiano.

Donnarumma ainda tem mais um ano de contrato com o PSG, mas as conversas para renovação com o clube francês seguem paradas. Dessa maneira, a definição sobre o futuro do jogador deve acontecer em breve. Sem garantias de permanência em Paris, o goleiro de 26 anos já desperta interesse de outros clubes europeus, mas é o Chelsea quem aparece como principal interessado no momento.

