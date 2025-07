Romário aponta João Pedro como o ‘camisa 9’ para a Seleção Brasileira

João Pedro foi um dos destaques do Chelsea nesta reta final do Mundial. E quem elogiou o atacante foi Romário. Aliás, o baixinho acredita que o jogador possa ser o 9 que a Seleção Brasileira precisa.

“Que orgulho. Ainda mais por ser um garoto criado lá em Xerém, né? Um garoto que deve ter passado várias dificuldades, assim como muitos brasileiros que hoje despontam no futebol mundial. Parabéns ao João Pedro pelo o que ele vem fazendo. Acho que a gente tá vendo despontar um 9 para nossa Seleção Brasileira”, afirmou Romário a “Cazé TV”.

Em três jogos pelo clube inglês na competição, João Pedro marcou três gols, sendo os dois que garantiu a classificação do Chelsea para a final, em confronto contra o Fluminense e um gol na final.

João Pedro chegou durante Mundial

O Chelsea buscou reforço para a equipe durante o Mundial. Assim, João Pedro, que estava de férias, chegou ao clube inglês por cerca de 55 milhões libras, ou seja, algo em torno de R$415 milhões.

Dessa forma, o atacante se apresentou na semana em que a equipe ia disputar as quartas de final, contra o Palmeiras. No confronto, ele começou no banco, mas entrou no segundo tempo e mostrou suas credenciais.

Assim, na partida contra o Fluminense, começou entre os 11 e marcou os dois gols da vitória do Chelsea que deu a vaga para a equipe na final. Contra o Paris Saint-Germain na decisão, marcou o terceiro e último gol que garantiu o título para a equipe.

Seleção Brasileira

As atuações, portanto, podem fazer com que o jogador volte a ser convocado para a Seleção Brasileira. Aliás, Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, estava presente na final.

Sem marcar gols, João Pedro já atuou em três partidas pela Seleção Brasileira. Ele foi convocado pela primeira vez por Fernando Diniz e esteve presente na última convocação de Dorival Júnior antes de deixar o cargo, sendo titular na vitória por 2 a 1 sobre a Colômbia, no Mané Garrincha.

