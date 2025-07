Vinícius Zanocelo retorna ao Santos, mas futuro permanece indefinido

Vinícius Zanocelo está de volta ao Santos. O meio-campista de 24 anos retornou ao clube após o encerramento de seu empréstimo ao Estoril, de Portugal, mas dificilmente permanecerá na Vila Belmiro para a sequência da temporada.

Sem espaço no elenco comandado por Cleber Xavier, Zanocelo tem treinado em horários diferentes dos demais jogadores. Enquanto isso, a diretoria avalia propostas e tenta encontrar uma solução para o futuro do atleta.

O Santos busca uma negociação definitiva, porém as sondagens recebidas até o momento envolvem empréstimos com opção de compra. Este formato é algo que o clube não vê com bons olhos neste momento. O jogador, que tem contrato até o final de 2027, desperta o interesse do Panathinaikos, da Grécia, e também foi alvo de clubes da Turquia, além de estar no radar de equipes de Portugal e dos Estados Unidos.

Na última temporada, vestindo a camisa do Estoril, Zanocelo disputou 31 partidas e marcou dois gols. Revelado pela Ferroviária, ele chegou ao Santos em 2021 por empréstimo e teve uma boa sequência em 2022, quando atuou em 50 jogos e marcou cinco gols. Assim, o bom desempenho levou o clube a exercer a compra de seus direitos econômicos no fim daquele ano.

No entanto, a relação com o Peixe se desgastou rapidamente. Em março de 2023, o jogador manifestou insatisfação com sua situação no elenco. Assim, foi emprestado ao Fortaleza, onde uma série de lesões limitou sua participação a apenas seis partidas. De volta ao Santos no início de 2024, foi novamente cedido — desta vez ao futebol português.

Zanocelo não deve permanecer no Santos

Agora, com seu retorno protocolar à Vila Belmiro, a diretoria busca um novo destino para o atleta. Aliás, o Santos vê em sua eventual venda uma oportunidade de aliviar as finanças e abrir espaço no elenco para outros reforços nesta janela de transferências.

