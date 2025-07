Arias e Thiago Silva, do Fluminense, aparecem na lista de melhores do Mundial de Clubes

Nesta segunda-feira (14), a Fifa divulgou a seleção do Mundial de Clubes. Dois jogadores do Fluminense apareceram entre os escolhidos: o zagueiro Thiago Silva e o meia Arias. O PSG, vice-campeão, teve três representantes. Já o Chelsea, campeão do torneio, colocou quatro atletas na lista.

Na final, disputada no domingo, o Chelsea surpreendeu e atropelou o PSG ainda no primeiro tempo. Cole Palmer marcou duas vezes e João Pedro completou o placar de 3 a 0. Comandado por Enzo Maresca, o time inglês venceu a primeira edição do Mundial com 32 clubes.

Contudo, junto do título, o Chelsea dominou os prêmios individuais. Cucurella, Enzo Fernández, Pedro Neto e Palmer foram reconhecidos pelo desempenho. Palmer, aliás, foi eleito o melhor jogador da competição. O goleiro Robert Sánchez levou a Luva de Ouro, mas ficou fora da seleção ideal.

Veja como ficou a seleção do campeonato, disputado nos Estados Unidos:

Bono (Al-Hilal); Hakimi (PSG), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Fluminense) e Cucurella (Chelsea); Vitinha (PSG), Enzo Fernández (Chelsea) e Palmer (Chelsea); Pedro Neto (Chelsea), Arias (Fluminense) e Gonzalo García (Real Madrid).

Todavia, entre os nomes que não disputaram a final, aparecem apenas o goleiro Bono, os jogadores do Fluminense (Thiago Silva e Arias) e o atacante Gonzalo García, do Real Madrid.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.b