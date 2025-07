Grêmio anuncia empréstimo de Arezo ao Peñarol

O Grêmio anunciou que chegou a um acordo com o Peñarol para emprestar Matías Arezo até o fim do ano, ou seja, por seis meses. Segundo nota do Imortal, o clube uruguaio irá pagar pela cessão do centroavante, mas não houve revelação do valor.

“O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense informa que chegou a um acordo com o Club Atlético Peñarol para o empréstimo oneroso do centroavante Matías Arezo. A cessão tem validade até 31 de dezembro de 2025. Arezo retorna a Porto Alegre nesta segunda-feira para tratar de sua apresentação no Uruguai”.

Arezo demonstrou dedicação para convencer o Tricolor gaúcho a cedê-lo ao Peñarol, tanto que pediu em duas ocasiões para ser liberado. Tal decisão do Grêmio demonstra uma reavaliação do cenário, já que em um primeiro recusou uma outra proposta de empréstimo do clube uruguaio.

Grêmio reavalia importância de Arezo

Afinal, a intenção dos gaúchos era apenas vendê-lo para recuperar o investimento feito em julho do ano passado. Na ocasião, o Imortal desembolsou R$ 17 milhões para contratá-lo junto ao Granada, da Espanha, e fechou contrato até 2028.

O atacante caiu na hierarquia no elenco do Imortal. Antes substituto imediato de Braithwaite, ele também perdeu espaço para André Henrique. Isso porque, antes da paralisação da temporada para o Mundial de Clubes, o camisa 77 tornou-se a primeira alternativa no banco como centroavante. Com isso, o uruguaio deixou em aberto a possibilidade de se transferir, pois o seu desejo é disputar a Copa do Mundo de 2026 com a seleção celeste.

Arezo admitiu que a sua vontade era retornar ao Peñarol, porém que o desfecho positivo não dependia somente dele. Com isso, uma permanência seria possível desde que ganhasse maior minutagem. O técnico Mano Menezes também afirmou que o considerava uma peça útil no elenco.

