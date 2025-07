Clube saudita faz proposta por Michael, do Flamengo

O Flamengo recebeu uma proposta de empréstimo pelo atacante Michael. O Al-Ula Club, da Segunda Divisão da Arábia Saudita, procurou o Rubro-Negro para contar com o jogador. O clube ofereceu 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 14 milhões ) por um contrato de um ano, com opção de compra de mais 4 milhões de dólares (R$ 22,5 milhões). A informação é do “ge”.

Michael deixou a decisão nas mãos do Flamengo, que avalia os cenários possíveis. No entanto, o formato do negócio ainda sendo discutido pela diretoria carioca, que ainda não respondeu a oferta saudita.

De volta ao Flamengo no meio do ano passado, Michael, que está em sua segunda passagem pelo clube, chegou para reforçar o ataque na reta final da temporada. Ele defendeu o Al-Hilal, da Arábia Saudita, por dois anos e meio.

Depois da sua chegada, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. Porém, o ‘Robozinho’, não se firmou no time titular. Em 2025, ele acumula 24 jogos pelo Flamengo, com dois gols e quatro assistências.

Embora tenha deixado o protagonismo do time titular, Michael segue como uma alternativa considerada útil no elenco. Por isso, a possível negociação não é tratada como simples, dado o impacto que sua saída pode representar em termos de profundidade de elenco.

Caso a saída de Michael aconteça, Michael abre vaga no time. A diretoria do Flamengo, afinal, busca pelo menos dois pontas no mercado e quer atacantes que tenham qualidade no drible e facilidade de jogar no espaço curto.