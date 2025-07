Atlético está próximo de fechar acordo para base com time de Kelly Key

O Atlético Mineiro está perto de fechar uma nova parceria para a captação de jovens talentos para a base do clube. Assim, o Galo negocia um acordo com o Kiala FC, clube da Angola no qual a dona é a cantora brasileira Kelly Key e o marido Mico Freitas.

Dessa forma, o casal deve ir até Belo Horizonte nos próximos dias para finalizar o negócio. Aliás, de acordo com o “ge”, o Atlético tem encaminhada a vinda de um atleta para o sub-17, que não teve o nome revelado. Aliás, a própria vice-presidente confirmou em entrevista que há negócios em andamento com um clube brasileiro.

“Em um ano de vida, estamos levando três jogadores para fora de Angola. Um deles vai para o Brasil, para esse clube grande que não é o Flamengo, mas é um clube top. Ainda não posso falar, o garoto está tirando o visto agora e ele sai ainda esse mês. Isso será compartilhado em breve”, disse.

Luiz Carlos Azevedo é o gerente da base do Galo e conhece Mico Freitas desde quando atuava no Vasco. Aliás, quando ele estava no Flamengo em 2024, recebeu a visita do casal para estreitar as relações na base rubro-negra. Eles também tem um acordo de projeto de base com o clube carioca. Assim, o projeto em breve deve se concretizar no Galo.

Kelly Key mora em Angola desde 2022 com o marido e com seu filho mais novo. Assim, o casal buscava um projeto que fosse além da administração empresarial no país. Em 2023, portanto, criaram o clube, que atualmente atende cerca de 70 adolescentes.

