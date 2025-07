De volta ao Brasileirão, Palmeiras treina com reforços e ausências no elenco

Piquerez foi uma das novidades no treino do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A dois dias do reencontro com o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras realizou na manhã desta segunda-feira (14/7) mais uma atividade tática na Academia de Futebol, em preparação para o duelo contra o Mirassol. A partida acontece na quarta-feira (16/7), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada da competição.

A principal novidade foi o retorno de dois jogadores importantes. O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, recuperado de um procedimento odontológico, e o meia Maurício, que se recuperava de um procedimento no ombro direito, participaram normalmente do treino e estão liberados para reforçar o elenco de Abel Ferreira na retomada do calendário nacional.

Em contrapartida, o Verdão não poderá contar com o lateral-direito Giay e o zagueiro Murilo. O argentino ainda trata uma entorse no joelho direito sofrida durante a disputa do Mundial de Clubes, enquanto Murilo segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa. Ambos deram sequência aos protocolos no Núcleo de Saúde e Performance do clube.

Já o paraguaio Ramón Sosa, contratado junto ao Nottingham Forest, treinou com o grupo. O atacante está fisicamente apto e aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear oficialmente com a camisa alviverde.

Como foi o treino do Palmeiras

No campo, a comissão técnica comandou um treino focado em organização tática. A atividade envolveu saídas de bola, marcação por zona e movimentações ofensivas, com uso de estacas no gramado para simular situações de jogo. Em seguida, os atletas participaram de um coletivo em campo reduzido (11 contra 11) e também realizaram ensaios de jogadas específicas defensivas com o auxiliar Carlos Martinho e ofensivas com Vitor Castanheira.

O Palmeiras encerra sua preparação na manhã desta terça-feira (15/7), novamente na Academia de Futebol, antes de enfrentar o Mirassol no Allianz Parque. Aliás, o Verdão soma 23 pontos e tenta encostar nos líderes para seguir na briga pelo título.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.