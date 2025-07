Modelo expõe exigência incomum para ir à festa de Lamine Yamal

Lamine Yamal, astro do Barcelona, celebrou a sua maioridade com uma festa repleta de polêmicas, no último sábado (12). O jovem atacante roubou os holofotes na imprensa internacional por proibir o uso de celulares e câmeras durante a comemoração. O craque também recebeu acusação de atitudes discriminatórias. Em seguida, a modelo Claudia Calvo, em entrevista ao programa da TV espanhola “Tarde AR”, expôs que a sua presença dependia de cumprir uma exigência.

Segundo ela, sua decisão foi por recusar o convite. Afinal, para confirmar a sua entrada, seria necessário levar outras 12 mulheres. No caso, a aparência física positiva deveria ser um diferencial no momento da seleção dessas convidadas. Assim, a vencedora do concurso Miss Teenager Europa 2022 alegou que “estavam interessadas no tamanho dos seios e na cor do cabelo”.

Durante as suas férias depois do fim da temporada, Lamine Yamal fez viagens pelo mundo, visitando locais como a Sicília, na Itália, Ibiza e Marbella, na Espanha, Shangai, na China, e algumas cidades no Brasil. Em terras tupiniquins, o jovem craque divertiu-se com Neymar, um dos seus principais ídolos no futebol. O atacante do Barcelona passou alguns dias na casa do camisa 10 do Santos em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, e até jogaram futevôlei. Na ocasião, aliás, o jogador do Peixe também organizou uma festa em sua mansão.

Denúncia contra Lamine Yamal

De acordo com a imprensa local, o astro contratou pessoas com nanismo para compor o entretenimento do evento, causando revolta generalizada. A ação resultou em uma denúncia formal apresentada por uma entidade de defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

A Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas com Nanismo (ADEE), da Espanha, protocolou a denúncia contra o jogador. A organização alega que a contratação dos indivíduos com nanismo teria ocorrido sem outra finalidade que não a de servir como atração visual. O que se constitui como um ato discriminatório e degradante, como apontado pela entidade.

“Hoje veio à tona que, durante as comemorações do aniversário do jovem Yamal, figura de destaque do futebol espanhol, várias pessoas com nanismo foram contratadas para participar de atividades de entretenimento. Isso sem outro propósito senão servir de atração. Para a Associação, trata-se de uma prática inaceitável, pois perpetua estereótipos, alimenta a discriminação e prejudica os direitos das pessoas com nanismo”, dizia um trecho.

A ADEE confirmou que tomará medidas tanto na esfera jurídica quanto na social. O objetivo, segundo a instituição, é garantir o respeito à dignidade humana e combater condutas que reforcem estigmas. Segundo as normas em vigor, se as autoridades considerarem o caso como infração “muito grave”, o atacante poderá enfrentar multa de até 1 milhão de euros — valor que, na cotação atual, equivale a cerca de R$ 6,5 milhões. A propósito, Lamine Yamal ainda não se posicionou sobre as acusações e polêmicas.

