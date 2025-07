Al-Nassr oficializa a contratação de Jorge Jesus

O Al-Nassr anunciou oficialmente a contratação de Jorge Jesus nesta segunda-feira (14). O treinador português, que já passou por clubes como Flamengo, Benfica, Sporting e Al Hilal, está de volta ao futebol saudita, agora para comandar o time que tem Cristiano Ronaldo como capitão.

Jesus assinou contrato até o fim da temporada 2025/26. Aos 70 anos, ele retorna à Arábia Saudita pouco mais de dois meses após a demissão no Al-Hilal, onde teve sua última passagem. Dessa forma, ele assume o cargo deixado por Stefano Pioli.

Além disso, a principal novidade em sua nova comissão técnica é a presença do preparador físico Márcio Sampaio.

It’s official: ??

Mr. Jorge Jesus is the new Head Coach of @AlNassrFC ????

Welcome, Mister! ???? pic.twitter.com/HdLo8PQce6

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) July 14, 2025