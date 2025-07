Cruzeiro inicia conversas para contratar Matheus Cunha, do Flamengo

O Cruzeiro abriu conversas pela contratação do goleiro Matheus Cunha, do Flamengo. O clube mineiro mira assinar um pré-contrato para contar com o jogador, sem custos, a partir do ano que vem, após o fim do vínculo com o clube carioca. Afinal, o jogador de 24 anos tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025. A informação foi antecipada pelo jornalista Rodrigo Genta.

A tendência é que Cunha deixe o Flamengo ao fim de seu vínculo, encerrando uma passagem de cinco anos pelo clube considerando base e profissional. Antes da equipe carioca, ele passou ainda pelas categorias sub-13, sub-15, sub-17 e sub-20 do São Paulo.

Matheus Cunha chegaria ao Cruzeiro para servir como sombra à Cássio, goleiro de 38 anos que já não vive o auge da forma física e técnica. A Raposa também carece de um segundo goleiro confiável, uma vez que Léo Aragão (23 anos) e Otávio (19 anos), outros arqueiros no elenco do time mineiro, têm pouquíssima experiência profissional.

Matheus Cunha, afinal, iniciou sua caminhada no futebol no Flamengo em 2021 e fez 55 jogos pela equipe carioca. Em 2023 e 2024, o goleiro teve momentos como titular, mas depois virou reserva do argentino Agustín Rossi. Em 2025, o arqueiro, entretanto, fez apenas cinco partidas na meta rubro-negra. Foram cinco vitórias e dois gols sofridos nestes jogos.

