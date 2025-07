Textor decreta o início do ‘Ancelotti Way’ no Botafogo

Nas últimas semanas, o “Botafogo Way”, estilo de jogo idealizado por John Textor, dominou as manchetes esportivas, principalmente após a queda do técnico Renato Paiva, treinador que contrariou alguns princípios da nova era do clube e pagou com o cargo. Nesta segunda-feira (14), no Estádio Nilton Santos, o assunto sobre uma forma mais vistosa e ofensiva de praticar o esporte bretão voltou à tona durante a apresentação do técnico Davide Ancelotti. Durante a entrevista coletiva, antes de uma resposta do comandante italiano, o sócio majoritário da SAF do Glorioso pediu, então, a palavra.

“Falamos sobre Botafogo Way. Agora, o Botafogo Way é o Ancelotti Way. Afinal, ele tem total liberdade de fazer o que quiser. Pode treinar os jogadores como quiser, implementar o modelo de jogo. A Botafogo Way é uma ideia de um futebol vistoso, da forma como gostamos de assistir. Davide pode pintar o quadro como quiser”, estabeleceu o big boss norte-americano.

Textor agradece gentileza da CBF

O magnata da ensolarada Flórida também explicou por que foi atrás de Davide Ancelotti, nome que ainda não havia construído um trabalho autoral, mas estava com brilho nos olhos para iniciar uma carreira de treinador, mesmo com apenas 35 anos. Textor conta como foi o processo. Começando, claro, pela Seleção Brasileira, onde o técnico do Botafogo acompanhou o pai, Carlo Ancelotti, por uma partida, como auxiliar.

“Tivemos que conversar com a CBF primeiro. Estávamos pensando em um tipo diferente de técnico, que realmente se encaixasse nesse modelo de jogo que queríamos, o Botafogo Way. Ou seja, inteligente, técnico, rápido, rápido com os pés e com a bola. Buscamos um dos melhores jovens talentos de técnicos sobre o qual grande parte do mundo estava começando a falar. Perguntamos quando ele iria se lançar e assumir seu primeiro trabalho. Ele chegando no Rio de Janeiro ao mesmo tempo em que procurávamos um técnico. Deus o colocou no nosso caminho. A CBF foi gentil o suficiente para nos deixar falar com ele. Foi uma oportunidade incrível. Não queria deixá-la passar”, revelou Textor.

O técnico estreia, de forma oficial, na próxima quarta-feira (16), contra o Vitória, pela 14ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. No sábado (12), na vitória sobre o Vasco por 2 a 0, o italiano, ainda sem o nome no BID da CBF, assinou a súmula como auxiliar de preparador de goleiros.

