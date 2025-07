Kaio Jorge desabafa após brilhar no Cruzeiro: ‘Há dois anos estava numa cadeira de rodas’

Kaio Jorge deu a volta por cima em 2025. Com 13 gols em 19 partidas na temporada, o atacante assumiu a artilharia isolada do Campeonato Brasileiro ao marcar três vezes na goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio por 4 a 1, no último domingo (13), no Brasileirão. De quebra, alcançou o primeiro hat-trick de sua carreira.

“Ano passado, desde a Sul-Americana, eu vinha me cobrando de alguns gols que vinha perdendo, mas neste ano as coisas estão acontecendo bem. Vocês estão vendo pelos números, mas tenho certeza que posso ajudar muito mais minha equipe, consigo desempenhar muito mais e é só o início”.

Kaio Jorge chegou ao Cruzeiro em 2024 e teve alguns momentos turbulentos no clube, passando por jejum de gols. Ele balançou as redes sete vezes em 23 partidas no ano passado. Além da fase ruim, o atacante lembrou da grave lesão que sofreu quando ainda defendia a Juventus da Itália. Na ocasião, ele rompeu o tendão patelar do joelho direito.

“Nada me abala, quando eu chego no Cruzeiro, tenho um momento não favorável, mas consigo dar a volta por cima, com muito trabalho. Há dois anos e meio estava numa cadeira de rodas, com o joelho operado. Não sabia se iria voltar a jogar. Estou muito feliz pelo meu momento e espero continuar assim”.

Kaio Jorge atinge hat-trick pelo Cruzeiro

Contra o Grêmio, marcou três vezes e pôde comemorar o seu primeiro hat-trick na carreira. Dessa maneira, o artilheiro do Brasileirão elegeu qual deles mais gostou.

“Eu goste mais do primeiro (gol). Foi uma jogada que eu fui construindo, faço passe com Pereira e consigo concluir a gol rápido. São grandes jogadores, mas eu também sei da minha qualidade, do meu potencial e na artilheira vou continuar fazendo gols para ajudar o Cruzeiro”.

